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NYC Care紐約關懷計劃 解鎖您在生病之前獲得健康照護的權利

紐約訊
NYC Care紐約關懷計劃 的健康護理專業人員會說您的語言, 並幫助您在註冊時選擇初級保健提供者。
NYC Care紐約關懷計劃 的健康護理專業人員會說您的語言, 並幫助您在註冊時選擇初級保健提供者。

在 NYC，您有權以很低的費用或免費獲得有保證的優質健康護理。無論您的移民身份或經濟能力如何，參保 NYC Care，以有尊嚴和尊重的方式解鎖獲得健康護理。

什麼是初級保健及其重要性

初級保健意味著與醫生和整個醫療保健團隊建立關係，他們定期為您看診以幫助您保持健康。這包括定期檢查、血壓檢查、常規疫苗接種、乳房X光檢查和其他癌症篩檢。有了初級保健，您不再需要依賴急診室來獲得常規醫療保健服務。

您的初級保健提供者

初級保健提供者是一名醫療保健專業人員，他會持續協調您的護理，並將您與您需要的其他服務聯繫起來。該提供者可以是醫生、執業護理師或醫師助理。

選擇初級保健提供者

為了獲得最佳的預防護理，NYC Care 鼓勵您選擇值得信賴的初級保健提供者。這將使您更輕鬆地分享您的醫療和生活方式資訊。你們將共同努力開始或繼續包括飲食、體重控制和運動在內的健康習慣。

紐約關懷計劃已成為一個全國性的醫療保健模式，遍及所有五個區有超過11萬個會員。無論您的身分是否合法，保證在公共衛生系統的醫院和健康中心得到低價和免費服務。NYC CARE 傳播部主任Alex 最後還特別表示，院方能提供超過200種語言服務，普遍上不存在有太多的語言溝通問題。希望鼓勵更多的紐約華人來使用美國最大的公共醫療保健系統所提供的服務。

請撥打：1-646-NYC-CARE （1-646-692-2273）

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