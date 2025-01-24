NYC Care紐約關懷計劃 解鎖您在生病之前獲得健康照護的權利

NYC Care紐約關懷計劃 的健康護理專業人員會說您的語言, 並幫助您在註冊時選擇初級保健提供者。

在 NYC，您有權以很低的費用或免費獲得有保證的優質健康護理。無論您的移民身份或經濟能力如何，參保 NYC Care，以有尊嚴和尊重的方式解鎖獲得健康護理。

什麼是初級保健及其重要性

初級保健意味著與醫生和整個醫療保健團隊建立關係，他們定期為您看診以幫助您保持健康。這包括定期檢查、血壓檢查、常規疫苗 接種、乳房X光檢查和其他癌症 篩檢。有了初級保健，您不再需要依賴急診室來獲得常規醫療保健服務。

您的初級保健提供者

初級保健提供者是一名醫療保健專業人員，他會持續協調您的護理，並將您與您需要的其他服務聯繫起來。該提供者可以是醫生、執業護理師或醫師助理。

選擇初級保健提供者

為了獲得最佳的預防護理，NYC Care 鼓勵您選擇值得信賴的初級保健提供者。這將使您更輕鬆地分享您的醫療和生活方式資訊。你們將共同努力開始或繼續包括飲食、體重控制和運動在內的健康習慣。

紐約關懷計劃已成為一個全國性的醫療保健模式，遍及所有五個區有超過11萬個會員。無論您的身分是否合法，保證在公共衛生系統的醫院和健康中心得到低價和免費服務。NYC CARE 傳播部主任Alex 最後還特別表示，院方能提供超過200種語言服務，普遍上不存在有太多的語言溝通問題。希望鼓勵更多的紐約華人 來使用美國最大的公共醫療保健系統所提供的服務。

請撥打：1-646-NYC-CARE （1-646-692-2273）