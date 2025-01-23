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華裔女性指揮冠軍挑大樑紐約愛樂迎新春音樂會（2/11）僅此一場

紐約訊
圖:紐約愛樂樂團中國新年音樂會2月11日（星期二）晚7時在林肯中心舉行，僅此一場，中文社區75折優惠碼：LUNAR25。
圖:紐約愛樂樂團中國新年音樂會2月11日（星期二）晚7時在林肯中心舉行，僅此一場，中文社區75折優惠碼：LUNAR25。

紐約愛樂樂團將在林肯中心大衛．葛芬音樂廳（David Geffen Hall）吳蔡劇場（Wu Tsai Theater）舉辦2025音樂會暨慶典，喜迎農曆蛇年新年！紐約愛樂中國新年音樂會訂於

2月11日(星期二)晚舉行，僅此一場，為免向隅從速訂票，中文社區75折優惠碼：LUNAR25。

首創於2012年的紐約愛樂樂團中國新年音樂會是紐約華人備受期待的年度春節盛事，龍年紅毯的星光璀璨、音樂狂歡還在眼前，2025蛇年慶典又將於2月如期而至！今年的中國新年音樂會暨慶典將特別嘉獎華人慈善家、紐約愛樂董事會成員、國際顧問委員會聯合主席陳妤女士，慶祝文化傳承、迎接新的開始以及感受超越國界的音樂力量。

此外，今年紐約愛樂樂團史上首次選擇了一位華裔女性擔任中國新年音樂會最為矚目的指揮。出生於上海、成長於紐西蘭的呂天貽，近年來在多個大洲聲名鵲起，曾任挪威斯塔萬格交響樂團的駐團指揮、墨爾本交響樂團助理指揮、英國聖伍洛斯交響樂團首席指揮。2020年，她接連拿下Sir Georg Solti和義大利Guido Cantelli兩項國際指揮大賽一等獎; 作為杜達梅爾獎學金計劃成員，她分別於2021年和2023年指揮洛杉磯愛樂樂團首次亮相好萊塢露天劇場和迪士尼音樂廳; 2024年，她首次亮相倫敦BBC逍遙音樂節，與BBC交響樂團合作。

呂天貽以其指揮臺上的激昂能量、對曲目深具創意的詮釋以及真誠開放的領導風格聞名國際，舞臺前後都透露出她對音樂的無限熱愛，樂於通過音樂傳播力量、傳遞關懷。她將二月首次亮相林肯中心，由這位活潑熱情、平易近人的指揮家帶領樂團奏響中國新年慶典音樂會，怎可以錯過呢?

紐約愛樂樂團2025中國新年慶典音樂會演出曲目包括有:李煥之《春節序曲》、陳銀淑《愛麗絲漫遊仙境》之《瘋狂茶話會》、卡塞拉《蛇女》第一組曲、陳怡《中國民族舞組曲》及比才 《卡門》第一組曲。

出生於中國廣州的陳怡，是一位當今時代極具威望並多產的作曲家，現任美國密蘇里大學堪薩斯城校區音樂舞蹈學院終身傑出教授，獲獎無數，也是目前唯一的一位入選美國國家文理科學院終身院士的華裔作曲家。《中國民族舞組曲》是陳怡為小提琴與管弦樂團而作的協奏曲，是2000年她接受美國國會圖書館Koussevitzky音樂基金會的委約為美國婦女愛樂交響樂團而作的，2001年首演於美國三藩市。該曲分為三個樂章：《獅子舞》、《秧歌》、《木卡姆》，分別取材自廣東音樂、內蒙西部流傳的漢族山歌以及新疆維吾爾族木卡姆。

而即將為紐約觀眾奏響此曲的韓國小提琴家梁仁模（Inmo Yang）曾在2015年奪得舉世矚目的帕格尼尼小提琴比賽一等獎。2022年又在西貝柳斯小提琴比賽中奪冠。他作為音樂會藝術家協會比賽的獲勝者在卡內基音樂廳的威爾獨奏廳首次亮相，並陸續收到邀約前往波士頓交響樂廳、克拉維斯表演藝術中心拉維尼亞音樂節、萬寶路音樂節等重要場館的邀請。目前已在德意志留聲機廠牌發行兩張專輯。

梁仁模曾就讀於韓國國立藝術大學（首爾）、新英格蘭音樂學院（波士頓）、漢斯．艾斯勒音樂學院（柏林）和克朗伯格學院。他目前使用一把由義大利製琴大師G.B. Guadagnini於都靈製作的小提琴，該琴由Jane Ng通過J & A Beare和Beare國際小提琴協會為國際西貝柳斯小提琴比賽特別提供。

紐約愛樂樂團中國新年音樂會2月11日（星期二）晚7時在林肯中心大衛．葛芬音樂廳（David Geffen Hall）吳蔡劇場（Wu Tsai Theater）舉行，劇場地址：10 Lincoln Center Plaza， New York， NY 10023；網路購票：nyphil.org/snake或電話購票：（212）875-5656；中文社區75折優惠碼：LUNAR25。劇場售票處直接購票可免網路手續費。

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