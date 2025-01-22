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Efrem Castillo 醫生擔任Rendr百康仁德醫療運營執行副總裁

紐約訊
Efrem Castillo 醫生日前正式加入紐約市最大的華人醫生集團—百康仁德（Rendr）擔任運營執行副總裁。
Efrem Castillo 醫生日前正式加入紐約市最大的華人醫生集團—百康仁德（Rendr）擔任運營執行副總裁。

紐約市最大的華人醫生集團—百康仁德（Rendr）日前宣佈，Efrem Castillo 醫生加入該集團並擔任醫療運營執行副總裁（Executive Vice President, Clinical Operations ）一職。Castillo醫生曾在多個知名醫療健康機構擔任高管，在推動醫療模式轉型方面資歷深厚。

在加入百康仁德醫生集團之前，Castillo醫生曾在Aledade、Optum和聯合健康保險（UnitedHealthcare）等醫療健康機構擔任高管長達20年。他對“以醫療效果為導向” （Value-based Care）的醫療模式有著深刻理解，在整合醫療資源、降低醫療成本、提升醫療品質和提高運營效率等方面有著豐富的經驗。在進入醫療運營和管理領域之前，Castillo醫生曾是一位執業家庭科醫生，並積纍了15年的臨床經驗。

百康仁德醫生集團首席執行官朴俊醫生（Richard Park, MD）表示：“Efrem Castillo 醫生擁有豐富的管理經驗，將幫助我們更有效地執行醫療行業?最先進的、 “以醫療效果?導向”（Value-based Care）的管理模式，確保我們的醫療服務聚焦于患者的健康結果，減少不必要的醫療資源浪費，並不斷提升運營效率和服務質量。”

百康仁德是紐約市最大的綜合性、多專科華人醫生集團。我們擁有200多位醫生及助理醫生，他們在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區、史丹頓島，以及長島納蘇郡的100多家診所，為亞裔社區提供優質、親切的醫療服務。我們的醫療質量水平在紐約市名列前茅。更多詳盡資訊請瀏覽官網：rendrcare.com。

紐約市 華人 長島

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