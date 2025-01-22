法拉盛商改區吉祥七號Lucky7農曆新年免費抽獎活動開跑

法拉盛商改區 (Flushing BID)農曆新年大受歡迎的「吉祥七號」(Lucky7)免費網絡抽獎活動，今年將於1月22日至2月5日(年初八)農曆新年期間舉行。主辦單位準備了超過320份獎品（價值15元至25元的代金券Gift Certificate)，完全免費上網參加，呼籲民眾踴躍參與，共同感受節日的喜慶氛圍，同時助力促進法拉盛的經濟。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，「吉祥七號」(Lucky7)免費網絡抽獎活動旨在推廣當地企業，吸引消費者前往法拉盛市中心消費，同時促進社區經濟的發展。為了更好地展現法拉盛市中心的業務多樣性，今年的Lucky7抽獎活動將有多達20家不同的企業和商家參與，總共提供320多個獎品。特獎有由YMCA提供的一年成人會員，YMCA提供的一年家庭會員(二位成人+小孩)，以及法拉盛來來喜來登酒店免費住宿一晚。

今年禮物的種類更為多元化，不僅包括食品，如麵包店、奶茶店，也有像花店等非食物的獎品。提供獎品的商家包括：

Crispy Burger，E佰搜Ebisu，Eglance Bookstore，秀八珍美食Eight Jane Food Inc.，魚你在一起Fish with You，外婆家餐館Grandma’s Dim Sum，Iris Bakery，Mochiido，Old Luo Yang，OS Society，王子酒莊Prince Street Wine & Liquor，Qbedding，Quicitop，Raising Cane’s，Roosevelt Florist Inc.，來來喜來登酒店Sheraton LaGuardia East Hotel，白熊White Bear，YMCA等。

活動期是1月22日至2月5日，參與者可以通過在官網www.flushingbid.com參加吉祥七號在線抽獎，填寫基本信息即可。獲獎者將由電腦隨機選擇，獲獎者名單將於2月10日在法拉盛商改區的網站和社群媒體 上公布，並通過電郵聯繫。