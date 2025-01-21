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Firstrade 24/7全天候華語客戶服務正式上線

紐約訊
Firstrade 24/7 全天候華語客戶服務上線
Firstrade 24/7 全天候華語客戶服務上線

美國領先的零佣金股票交易網路券商Firstrade第一證券最近宣布正式提供每週七天、24小時全天候的華語客戶服務，旨在為日益增長的客戶群提供不間斷的支援，滿足全球各時區投資者的需求。全球華語用戶可隨時隨地尊享貼心客戶服務。

Firstrade首席執行長John Liu表示：「我們致力於為全球投資者提供最佳的服務體驗，7天24小時不間斷的全天候客戶服務正是實現此目標的核心戰略之一。客戶隨時隨地都能享受到即時且專業的貼心服務，這不僅強化了我們的服務承諾，也展現了我們對客戶需求的積極回應。」目前，該服務已向Firstrade華語客戶全面開放。此服務不僅可在日常賬戶管理方面為客戶提供即時協助，亦將在2025 年第一季隔夜交易功能上線後，為客戶提供全面服務。欲了解更多信息，請前往Firstrade客戶服務中心或聯繫Firstrade客戶服務團隊。

Firstrade的核心理念一直都是建立在「客戶體驗第一優先」。以卓越的服務、最低的投資成本，助力每一位客戶實現財富目標。Firstrade（第一證券）是一家領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易，並提供固定收益如聯邦政府債券（ Treasury Bills, Notes & Bonds ）、地方政府債券（ Municipal Bonds ）、公司債券（ Agency Bonds ）與CD等投資產品。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。在Firstrade，致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。Firstrade成立自1985年為FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com 。

Firstrade持續不斷為客戶打造最有效率的零佣金股票交易網路平台，最近亦宣布擴大與投資決策工具和分析的領導品牌Trading Central的合作。使Firstrade投資者可以直接在手機應用程式上訪問Trading Central的強大工具套件，為隨時隨地進行交易的投資者提供實時數據洞察。

此次整合將Trading Central的多項卓越工具帶入Firstrade手機應用，包括：

* 技術分析 (Technical Insight)：運用技術分析的最佳實踐來識別趨勢、形態和歷史價格變化，用戶可以在即時快速獲取每隻股票的實時表現。

* 市場與新聞 (Market Buzz)：通過人工智慧技術，將來自多個來源的新聞匯集並應用先進的情緒分析，為交易者帶來全面互動的新聞體驗，透過情緒評分、訊號和信心指數，助您做出更明智、更具戰略性的投資決策。

* 主題分類 (Themes)：主題功能將Firstrade用戶帶入按行業分類的股票集合，讓交易者查看特定行業中的股票，並了解它們在該行業中的提及率。

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