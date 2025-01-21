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佳欣旅遊推出暑假遊輪行程6月地中海 8月愛琴海 羅馬觀禮禧年開聖門

紐約訊
三五好友相偕出遊，跟著旅遊達人傅鶴鳴遨遊世界各地，在優美景色前留下美麗身影。
三五好友相偕出遊，跟著旅遊達人傅鶴鳴遨遊世界各地，在優美景色前留下美麗身影。

佳欣旅遊將於今年夏天推出三組旅遊行程：一、6月地中海遊輪13天遊，朝聖羅馬教皇，每25年一次的禧年開聖門；二、8月愛琴海遊輪10天遊，希臘土耳其；三、4月飛機團遊巴西、阿根廷和伊瓜蘇瀑布10天。歡迎聯繫該公司查詢詳細行程。

6月地中海遊輪行程，從西班牙的巴賽隆納出發，13天經法國蔚藍海岸的尼斯、賭城蒙地卡羅的摩納哥。再去義大利最著名的三個城市：文藝復興城市佛勞倫斯和比薩斜塔、羅馬和教皇梵蒂岡、拿不勒斯和龐貝廢墟。再到希臘三個名點：首都雅典、藍頂白屋地中海最美小島聖多瑞里島、六座風車購物天堂米克諾斯島。最後至土耳其聖經名城以弗所和回教最大城伊斯坦堡，並在此城過夜遍遊此東西文化匯流，曾是世界最大城市的美麗風光。

羅馬梵蒂岡的聖彼得大教堂，是教皇駐足的聖堂，但正廳的聖門，每25年才可開啟，今年是禧年開啟之年，各地教徒將來此，穿過此門洗滌身心，祈求聖靈祝福。

8月愛琴海遊輪遊，很多朋友都很喜歡地中海的遊輪，但已經去過了義大利，所以佳欣旅遊選擇了8月底暑假小孩放假之時，推出只去希臘和土耳其的10天愛琴海遊輪，天數較少，也比地中海遊輪價格便宜一千元，僅三千餘元。

4月復活節到巴西觀看耶穌山上世界最大的耶穌聖像。這是十天到三個城市三點風景遊的飛機團，不浪費時間在巴士長途上。先飛至巴西的里約熱內盧，住宿海灘五星酒店，遊覽麵包山、基督山。再飛往巴西、阿根廷交界的世界三大瀑布中最美麗的伊瓜蘇瀑布，兩整天各去其一，並看大水壩和萬鳥園。最後飛至阿根廷首都布宜諾斯，有美洲小巴黎之稱，吃烤肉喝紅酒，看探戈舞的發源地和梅西世界冠軍的阿根廷足球場。

以上三團皆是全包服務，價格已包機票、遊覽、酒店或遊輪，華人全程帶隊導覽。每人三千餘元起。佳欣旅遊歡迎大家詢問，可電話簡訊或微信聯絡：(917)375-7740, 亦可電郵：[email protected]。事先約定亦可至佳欣旅遊：法拉盛37-02 Main St一樓F6A室。

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