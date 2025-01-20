陳偉濤律師解析如何將貸款中房產置入信託

在進行房產規劃時，許多人會考慮將房產轉入信託以實現資產保護、遺產規劃或避免遺產稅問題。但是，如果房產上有貸款 ，那麼是否可以將其置入信託呢？這是一個常見且值得關注的問題。執業於法拉盛 和長島 地區的陳偉濤律師與大家一起探討「房子有貸款可以信託嗎？」，為大家提供專業的法律見解。

陳律師表示，房子有貸款是可以信託的，但需要注意一些關鍵問題。當房產上存在貸款時，將房產置入信託是可行的，應注意以下問題： 一、貸款的提前償還條款。許多貸款合同中都包含有提前償還條款，即「加速條款」（Acceleration Clause），該條款規定，如果房產發生所有權轉移，貸款人有權要求借款人提前償還全部貸款。在這種情況下，將房產置入信託可能會觸發貸款的提前償還要求，迫使貸款人立即償還剩餘貸款。然而，許多貸款人會允許房產轉入信託而不觸發這一條款，尤其是當信託的受益人是貸款人或其直系親屬時。為了避免提前償還的風險，建議在將房產置入信託前，與貸款人溝通並確認是否會觸發「加速條款」。二、信託類型的選擇。將房產置入信託時，信託的類型也非常重要。通常，可撤銷信託（Revocable Trust）較為常見，且在房產貸款的情況下更加適用。可撤銷信託允許在不觸及貸款條款的情況下，將房產置入信託，並且在需要時可以隨時撤回或更改信託內容。但如果您選擇不可撤銷信託（Irrevocable Trust），那麼一旦房產進入信託，將無法輕易更改信託條款。某些情況下，這可能會影響貸款協議，因為某些不可撤銷信託的轉讓可能會被視為「所有權轉移」，並觸發提前償還條款。因此，在選擇信託類型時，應謹慎考慮貸款的具體要求和信託的長期規劃。三、貸款的持續責任。即使房產進入信託，依舊必須擔起貸款責任。一般情況下，作為信託的創設人和受託人，依然是貸款的責任人，必須繼續按時償還貸款。如果信託中指定其他人作為受託人，確保他們瞭解貸款情況，並按時支付貸款是至關重要的。如果貸款人同意將房產置入信託，並不要求提前償還貸款，那麼信託會繼續按照原貸款協議進行償還。建議在創建信託時，確保信託檔中明確貸款的責任和償還方式，以避免混淆。四、稅務與遺產規劃的影響。將房產置入信託是為了實現資產保護和稅務優化的目的。通過信託，可以更好地管理遺產，避免遺產稅過高，並確保房產能順利移轉給指定的受益人。即使房產上有貸款，信託仍能幫助規避一些稅務問題和遺產繼承爭議，尤其是當信託設計得當時。然而，貸款可能會影響信託的稅務結構。在進行房產信託規劃時，建議諮詢專業稅務顧問或房地產律師，確保信託符合稅務規定，並能最大程度地實現財務目標。

綜上所述，將房產置入信託時，務必考慮貸款合同的提前償還條款、信託類型的選擇以及貸款償還的持續責任。為了確保順利過渡並避免不必要的法律風險，建議在進行房產信託前諮詢專業的信託律師和稅務律師，分析貸款條款和信託設置，確保財產規劃和遺產安排符合法律要求，實現資產保護和財富傳承目標。陳偉濤律師擅長信託法，依客戶切身需求客制化生前信託、白卡信託，如果有財產規劃/信託設立等方面的問題，歡迎致電諮詢。電話：718-766-2567，地址：3808 Union Street, Suite 9A, Flushing, NY 11354, 網址：www.faan.com，電郵：[email protected]。