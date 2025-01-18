同濟社區互助會舉辦兩週年慈善慶典晚會

同濟社區互助會1月10日在華埠舉辦籌款及新職員就職典禮。

日前國際同濟社區互助會在華埠 喜運來大酒樓舉行了第二屆籌款及新會員就職典禮，多位民選官員和眾多社區賢達出席。當天下午在和暖天氣下近百位同濟社區互助會的會員及同濟社區互助會三頭威武的醒獅帶路下，由五分局護航，從129 Walker街的會址遊行至喜運來酒樓。沿途更獲得社區人士及遊客的支持、喝釆和讚揚聲不絕。

紐約州 參議員卡范納（Brian Kavanaugh）、紐約州眾議員 李榮恩（Grace Lee）、紐約市議員馬泰（Christopher Marte）、布碌崙州眾議員鄭永佳（Lester Chang）、五分局新任局長尼爾森（Craig Nilsen）、中華公所主席朱超然及李昌永(Wendy Li)法官等到來祝賀及致詞支持同濟社區互助會保護及服務社區。

同濟社區互助會董事長伍文遂先生致詞時感謝五分局的大力支持及協助並提供訓練，使互助會得到順利實踐為保護社區出力。更感謝所有的志願巡邏隊員的無私奉獻。

同濟社區互助會會長羅晶雅「同濟會提供了一個為社會服務的平台，使我們作為第一代移民的會員找到自豪感，更令人鼓舞的是除了得到社區各界的讚揚外，我們的會員更獲得他們的家人及子女的支持及尊敬」。羅會長並呼籲大家繼續支持同濟社區互助會，加入我們的行列，熱愛並幫助我們的社區。