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大政素食佳餚新春優惠滿$200打九折

紐約訊
大政素食產品可以為僑胞製作出色香味俱全的素食好料理。
大政素食產品可以為僑胞製作出色香味俱全的素食好料理。

寒風凜凜，瑞雪紛至，又到歲末年終，開春之際，大政素食紐約分公司推出新春圍爐大餐素食佳餚優惠，1月29日前訂購該公司產品滿$200可享九折優惠，買越多，省更多，為開春圍爐大餐餐桌上增添健康美味菜餚，歡迎致電查詢訂購。該公司接受簡訊訂貨。

一般非長期食素的人可能很難了解，吃素吃久了，有時因為菜色單調，讓吃素真的變成枯燥乏味。因此台灣的素食業者，這些年來紛紛推出創新、可加熱的素食料理。所有的菜單重新打造，外加巧思，最後成為一道道創新的素食料理，不但營養價值高，且味道滋美，而大政素食在這方面也開發了許多好菜色，並且直接推銷到紐約來。

又到歲末全家圍爐團圓，許多婆婆、媽媽正苦思如何安排除夕夜團圓飯桌菜色之際，紐約大政素食推出甘蔗棒棒腿、美國火腿、綜合滷味、椒鹽猴菇、手扒雞、左宗雞、佛跳牆、蘿蔔糕、紫米糕、紹興冰鎮油雞、紅燒獅子頭、梅乾扣肉、雞捲等等素食美味佳餚供婆婆、媽媽們選購。最重要的是這些產品大都已經預先料理過。買回來後可以直接加熱或加料，10分鐘以內即可上菜。

大政素食從一個台灣小巷弄裡的黃豆食品加工廠，經過不斷的努力，堅守「只做最好的產品」的理念，在素食行業中嶄露頭角並聲名遠播。2013年，美東第一店在紐約落戶，由Steven楊老闆，將這份「台灣的最好」從台北樹林，引進加州，最後帶到紐約。將多樣化、道地、健康的素食以批發價，提供給美東大紐約地區喜愛素食的朋友們和素食餐廳。

新春期間，凡於1月29日前，購買該公司產品司消費金額滿$200享九折優惠。

更多產品詳細信息及圖片，請瀏覽該公司官網：www.myvegestar.com，訂貨專線電話：718-360-8688（可簡訊訂貨）；周一至周五營業。紐約分公司地址：27 E. Mall, Plainview, NY 11803。

為加強服務僑胞，該公司負責人Steven Yang另開辦房地產仲介業務。擁有房地產仲介執照的Steven可以為僑胞提供仲介買賣、租賃房屋等相關服務，歡迎僑胞諮詢、委任，電話：646-568-7777。

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