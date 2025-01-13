華裔女性挑大樑！ 紐約愛樂迎新春 2/11僅此一場！

紐約愛樂樂團將於2025年2月11日週二在林肯中心大衛·葛芬音樂廳（David Geffen Hall）吳蔡劇場（Wu Tsai Theater）舉辦音樂會暨慶典，喜迎農曆新年！

紐約愛樂樂團中國新年音樂會 2月11日 林肯中心 僅此一場 中文社區75折優惠碼：LUNAR25

首創於2012年的紐約愛樂樂團中國新年音樂會是紐約華人 備受期待的年度春節盛事，龍年紅毯的星光璀璨、音樂狂歡還在眼前，2025蛇年慶典又將於2月如期而至！ 今年的中國新年音樂會暨慶典將特別嘉獎華人慈善家、紐約愛樂董事會成員、國際顧問委員會聯合主席陳妤女士，慶祝文化傳承、迎接新的開始以及感受超越國界的音樂力量。

今年的音樂會都有哪些亮點呢？

2024龍年紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典精彩盛況

華裔 指揮冠軍呂天貽國際舞臺大放異彩

紐約愛樂樂團史上首次選擇了一位華裔女性登上中國新年音樂會全場最為矚目的指揮台——出生於上海、成長於紐西蘭的呂天貽，近年來在多個大洲聲名鵲起，曾任挪威斯塔萬格交響樂 團的駐團指揮、墨爾本交響樂團助理指揮、英國聖伍洛斯交響樂團首席指揮。

指揮呂天貽（photo credit： Marco Borggreve）

2020年，她接連拿下Sir Georg Solti 和義大利 Guido Cantelli 兩項國際指揮大賽一等獎; 作為杜達梅爾獎學金計劃成員，她分別於2021年和2023年指揮洛杉磯愛樂樂團首次亮相好萊塢露天劇場和迪士尼音樂廳; 2024年，她首次亮相倫敦BBC逍遙音樂節，與BBC交響樂團合作。

指揮呂天貽（photo credit： Marco Borggreve）

呂天貽以其指揮臺上的激昂能量、對曲目深具創意的詮釋以及真誠開放的領導風格聞名國際，舞臺前後都透露出她對音樂的無限熱愛，樂於通過音樂傳播力量、傳遞關懷。 2025年的2月，她即將首次亮相紐約愛樂樂團，由這樣一位活潑熱情、平易近人的指揮家帶領樂團奏響中國新年慶典音樂會，太令人期待啦！

小提琴雙料冠軍梁仁模奏響陳怡《中國民族舞組曲》

陳怡的《中國民族舞組曲》是為小提琴與管弦樂團而作的協奏曲，是2000年她接受美國國會圖書館Koussevitzky音樂基金會的委約為美國婦女愛樂交響樂團而作的，2001年首演於美國三藩市。 該曲分為三個樂章：《獅子舞》、《秧歌》、《木卡姆》，分別取材自廣東音樂、內蒙西部流傳的漢族山歌以及新疆維吾爾族木卡姆。

陳怡

陳怡出生於中國廣州，是一位當今時代極具威望並多產的作曲家，現任美國密蘇里大學堪薩斯城校區音樂舞蹈學院終身傑出教授，獲獎無數，也是目前唯一的一位入選美國國家文理科學院終身院士的華裔作曲家。

梁仁模 （c）Sangwook Lee

即將為紐約觀眾奏響此曲的韓國小提琴家梁仁模（Inmo Yang）曾在2015年奪得舉世矚目的帕格尼尼小提琴比賽一等獎，評委會評價其獲勝是壓倒性的，這是該賽事評委會自2006年寧峰之後首次頒出一等獎。 2022年，他又在西貝柳斯小提琴比賽中奪冠。 他作為音樂會藝術家協會比賽的獲勝者在卡內基音樂廳的威爾獨奏廳首次亮相，並陸續收到邀約前往波士頓 交響樂廳、克拉維斯表演藝術中心拉維尼亞音樂節、萬寶路音樂節等重要場館的邀請。 目前已在德意志留聲機廠牌發行兩張專輯。

梁仁模曾就讀於韓國國立藝術大學（首爾）、新英格蘭音樂學院（波士頓）、漢斯·艾斯勒音樂學院（柏林）和克朗伯格學院。 他目前使用一把由義大利制琴大師 G.B. Guadagnini 於都靈製作的小提琴，該琴由 Jane Ng 通過 J & A Beare 和 Beare 國際小提琴協會為國際西貝柳斯小提琴比賽特別提供。

紐約愛樂樂團中國新年音樂會

2025年2月11日（週二）晚7：00

林肯中心大衛·葛芬音樂廳（David Geffen Hall）吳蔡劇場（Wu Tsai Theater）

地址：10 Lincoln Center Plaza， New York， NY 10023

指揮：呂天貽

小提琴：梁仁模

李煥之 《春節序曲》

陳銀淑 《愛麗絲漫遊仙境》之《瘋狂茶話會》

卡塞拉 《蛇女》第一組曲

陳怡 《中國民族舞組曲》

比才 《卡門》第一組曲

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