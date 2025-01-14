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嬰兒耳朵矯型，無需手術無痛治療 無需麻醉

紐約訊
帕克醫生攝於診所內
帕克醫生攝於診所內

帕克兒童外科整容醫生，已成功完成了超過一千宗以上的嬰兒耳部矯正成功例子，嬰兒在出生初期很多時會發現耳朵外型發育不健全俗語稱畸型發育，如不及時矯正待嬰兒成長後會變成很大的人生缺憾。嬰兒耳朵矯形完全無需動手術，無需麻醉，無痛冶療，矯正療程只需三至四週，所需費用完全由醫療保險覆蓋。

帕克醫生行醫多年經驗豐富仁心仁術信譽極佳，極受病人的愛戴。2018年的父親節對於艾薩克‧帕特森來說，收到了一份最好的禮物。事情回到一年多前，於2017年1月15日，薩瓦娜與祖母同住非洲加納時，站在街上等待校車時被一輛卡車撞倒。她基本上是被卡車碾過了，薩瓦娜的上眼眶和額頭受傷，在非洲加納醫院醫生處於醫療昏迷狀態六週。最後帕特森選擇將女兒帶到美國，而不是讓她在非洲加納接受重建手術。薩瓦娜開始在科恩兒童醫療中心進行面部重建手術。

在帕克醫生的這家隸屬於北岸健康系統的醫院舉行一場感人的新聞發布會上，帕特森對女兒手術後的變化感到驚奇。他相信上帝，也相信醫學結果就是他現在看到的這一切。她看起來棒極了。

帕克醫生表示，在6月4日手術前，薩瓦娜的左額頭皮膚下可以看到她的腦部跳動。當他第一次見到她時，他覺得她能這樣走路和說話簡直是個奇蹟。

手術團隊使用三維重建技術來設計手術計劃。CT掃描拍攝了顱骨的多個圖像，創建出患者解剖結構的精確模型，然後用於模擬手術。雖然三維重建技術並不是新的外科資源，但在兒科領域相對較新，醫生表示我能確定缺損的位置以及需要切割和重塑的部位，與大多數成年人不同，孩子仍在成長，因此任何手術材料都必須能與他們一起生長，這限制了只能使用患者自身的組織和骨骼。薩瓦娜的手術團隊從她後腦部取出一塊骨頭，使用CT掃描圖像創建切割指南，確保手術中的準確性。

通常需要兩到三週時間才能從這場耗時五小時的手術中恢復，但薩瓦娜在手術後僅10天，除了額頭上的疤痕外，沒有其他痕跡。

“我很勇敢，”她自信地說。

薩瓦娜表示，她的經歷激勵她未來想學醫，我想成為一名醫生，幫助人們。

雖然這位即將升入三年級的女孩還有很長的路要走，但她選擇是正確的。

在2018年六月NewsDay新聞發布會上，薩瓦娜送給她淚流滿面的父親一位狂熱的洋基隊球迷，一件Didi Gregorius的球衣作為提前的父親節禮。無論他們做什麼，帕特森都很感激能與女兒一起度過這一天。他對醫生們說，不知如何感謝醫生們的幫助非言語所能形容。

帕克醫生醫務所接受大部分醫療保險,為網絡內醫生。

Dr Nicholas Bastidas兒童整型外科醫生

長島地址：1991 Marcus Ave suite 102 Lake Success NY11042

電話（516）497-4900

曼哈頓地址：715 park Ave,Suite 2 New York NY 10021

電話 （212）485-0616

帕克醫生為能幫助小薩瓦娜重獲正常生活而感到自豪和榮幸
帕克醫生為能幫助小薩瓦娜重獲正常生活而感到自豪和榮幸

醫療保險 長島 洋基

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