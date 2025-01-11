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現代汽車為電車車主免費提供北美充電標準轉接器 帶來更多充電便利

紐約訊
2025 IONIQ 5 XRT車型上的NACS連接埠
2025 IONIQ 5 XRT車型上的NACS連接埠

從2025年第一季開始，在2025年1月31日或之前購買或租賃現代電車的車主將可透過MyHyundai車主網站平台申請免費的NACS轉接器(含運費)。這個現代授權的轉接器能讓配備CCS連接埠的現代電車在全美超過兩萬個特斯拉超級充電站充電。同時，2024年款或是更早的KONA Electric、IONIQ掀背車、IONIQ 5、IONIQ 6，以及2025年款的IONIQ 6，IONIQ 5 N，和KONA Electric的合格車主也有資格免費獲得轉接器。

北美現代汽車產品規劃與策略資深副總裁Olabisi Boyle表示：「為了加快電車的普及，我們首先聽取了我們現任車主的意見。這些轉接器能讓DC快速充電更加便利。此外，即將推出的IONIQ 9等新車型上的NACS連接埠，以及我們數位充電生態系統的改進將進一步增強未來電動車駕駛者的用戶體驗。我們的目標是讓顧客能更順暢無阻地過渡到電動車。」

所有關於車主領取免費轉接器流程的詳細資訊、說明、條款、條件，以及轉接器的定價將於2025年在HyundaiNews.com以及其他傳媒管道發布。Genesis品牌也會參與此計畫，具體細節將於年初公布。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據近期的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

Hyundai Motor America

10550 Talbert Avenue

Fountain Valley, CA 92708

www.HyundaiNews.com

www.HyundaiUSA.com

2024 IONIQ 5藉由NACS轉接器在特斯拉超級充電站充電
2024 IONIQ 5藉由NACS轉接器在特斯拉超級充電站充電
配備NACS連接埠的2025 IONIQ 5 Limited車型
配備NACS連接埠的2025 IONIQ 5 Limited車型

Hyundai 電動車 阿拉巴馬州

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