現代汽車為電車車主免費提供北美充電標準轉接器 帶來更多充電便利

2025 IONIQ 5 XRT車型上的NACS連接埠

從2025年第一季開始，在2025年1月31日或之前購買或租賃現代電車的車主將可透過MyHyundai 車主網站平台申請免費的NACS轉接器(含運費)。這個現代授權的轉接器能讓配備CCS連接埠的現代電車在全美超過兩萬個特斯拉超級充電站充電。同時，2024年款或是更早的KONA Electric、IONIQ掀背車、IONIQ 5、IONIQ 6，以及2025年款的IONIQ 6，IONIQ 5 N，和KONA Electric的合格車主也有資格免費獲得轉接器。

北美現代汽車產品規劃與策略資深副總裁Olabisi Boyle表示：「為了加快電車的普及，我們首先聽取了我們現任車主的意見。這些轉接器能讓DC快速充電更加便利。此外，即將推出的IONIQ 9等新車型上的NACS連接埠，以及我們數位充電生態系統的改進將進一步增強未來電動車 駕駛者的用戶體驗。我們的目標是讓顧客能更順暢無阻地過渡到電動車。」

所有關於車主領取免費轉接器流程的詳細資訊、說明、條款、條件，以及轉接器的定價將於2025年在HyundaiNews.com以及其他傳媒管道發布。Genesis品牌也會參與此計畫，具體細節將於年初公布。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據近期的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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