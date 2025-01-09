圖說：動力火車世界巡演「都是因為愛」金神美東站

台灣樂團「動力火車」（Power Station）世界巡迴演唱會「都是因為愛」美東站將於2月8號(星期六)晚在康州金神體育館(Mohegan Sun Arena)演出，為歌迷帶來一場震撼的視聽盛宴！

「動力火車」由尤秋興、顏志琳兩位歌手組成，1997年出道，兩人以演唱西洋搖滾歌曲起家，隔年就以瓊瑤的電視劇《還珠格格》主題曲《當》迅速走紅。動力火車的音樂風格以搖滾為主，但也融合了民歌、鄉村、藍調等元素，創造出獨特的動力音樂。首張專輯《無情的情書》即創下百萬銷售量。

「動力火車」爆紅之前的故事廣為人知，兩人為了完成音樂夢想而過著四處打零工的生活，一起度過困頓的日子。動力火車在節目中也曾透露過晚上駐唱、白天從事各種臨時工的歲月，以地下道清潔工的經歷最令他們印象深刻，生活困境一直到正式出道後才有所改善。1998年，動力火車為電視劇《還珠格格》主唱片頭曲〈當〉，乘著電視劇熱潮紅遍華語地區。2000年之後，動力火車以開演唱會方式進軍中國大陸也頗受矚目，於新加坡 、馬來西亞等地亦相當受歡迎。

動力火車的人生格言是「不要放棄自己的夢想，不要忘記自己的初衷，不要怕挑戰自己的極限」。他們認為，每個人都有自己的夢想，只要有信心和毅力，就能夠實現。他們也不斷地追求自己的音樂理想，不斷地嘗試新的風格和創作，不斷地突破自己的舒適圈。他們希望能夠用自己的音樂影響更多的人，讓更多的人感受到動力火車的熱情和正能量。正是這樣的信仰和感染力，使他們這麼多年來深受歌迷的愛戴。今天的動力火車依然颱風穩健、嗓音渾厚，寶刀未老，強勁的搖滾風格和深情的抒情歌曲打動了無數聽眾的心。

動力火車其他大家熟悉的歌有：搖滾區、I’ll Be Back、繼續轉動、無情的情書、莫忘初衷、明天的明天的明天、第一滴淚、我不知道、外套、我很好騙、鎮守愛情、背叛情歌、不甘心不放手、再見我的愛人、那就這樣吧、除了愛你還能愛誰、衝動、催眠、彩虹、忠孝東路九遍等。許多是KTV榜單上的熱門歌曲。

金神大賭場屬於金神娛樂集團，是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光 點之一。坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館。演唱會場地金神體育館是全美前五名的演出場館。更多資訊及賭場貴賓，請登錄mohegansun.com/888。

動力火車「都是因為愛」世界巡演美東站的主辦單位是環球娛樂，演出時間是2月8日晚上11:30PM，票價：VIP$238 / $188/ $138/ $98，網上售票：www.iemshowplace.com，查詢電話：718-888-3113。演唱會線下售票處：法拉盛：環球娛樂718-888-3113 / 布碌崙：環球娛樂718-437-7717 / 新州：天洋旅遊732-819-8883 / 波士頓 ：尼倫電器行617-938-8883 /波士頓：易通娛樂617-786-7981。