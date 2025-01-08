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錦綉假期 慶賀布魯克林分店新張辦理十年中國簽證$198 更換護照$98

紐約訊

信譽卓著的錦綉假期慶祝新年，辦理十年中國簽證優惠價$198 更換護照$98。另

推出三大特惠案:年初特惠一 ： $299起 紐約至拉斯維加斯來回機票+三晚星級酒店；        

年初特惠二 ： $1208起 《國航》機票特價 三月起飛 限一件托運行李。

覆蓋廣州,福州,沈陽,上海,溫州,鄭州,長沙,成都,昆明,南昌

年初特惠三 ： $788起 含機票+江南水鄉超值團 和 $1088起 含機票+九寨溝團（看熊貓逛古城）。

此外，慶賀其布魯崙分店新張，多項優惠，包括（一)買就送（任意成交訂單）溫控保溫杯一個（ 送完即止）；（二) 社交媒體轉發集讚38個，送精美行李牌；

（三）： 1月31日新年大抽獎，免費送美國國內機票一張（有日期限制）。

錦綉假期熱門旅遊產品包括:(一) 開啟冬日歡樂時光之旅

$528/人 四日三晚邁阿密熱情之旅

$599/人 四日三夜浪漫波多黎各

$699/人 四日三夜多明尼加共和國星級全包酒店

$699/人 四日三夜墨西哥坎昆奢華全包酒店

$799/人 四日三夜熱帶天堂阿魯巴

$1299/人五天四晚夏威夷火辣辣團

(二)2025新春特價機票篇：

紐約-香港 $899起          紐約-台北 $888起

紐約-吉隆坡 $899起              紐約-上海 $1050起

紐約-北京 $1180起         紐約-廣州 $1250 起                                                                      

紐約-廈門 $1069起         紐約-福州 $1380起

(三)

歐洲篇 欧洲循环線路~遊歐洲~停不了

璀璨東歐 蘇黎世 法蘭克福 布拉格 維也納 八天七晚 $999

冰川峽灣 挪威 丹麥 瑞典 八天七晚 $999

英倫貴族 倫敦 愛丁堡 曼徹斯特 八天七晚 $999

曼妙极光 冰岛七日五晚 $1438起

(四)悠閒假期篇  相約日本看櫻花去 * （報團+日本簽證特惠價 $99）

$999 日本本州+伊豆七天 純玩奢享小包團

日本人氣NO.1度假勝地伊豆半島 贈送：身穿和服，漫步京都街頭體驗

升級兩晚東京市中心酒店&兩晚日式溫泉

$1888 日本本州伊豆神戶十天 精品小團 安排三大溫泉之一 神戶有馬溫泉街

東京+鐮倉+富士山+箱根+伊豆+濱松+京都+奈良+大阪+神戶

（五)辦理中國十年多次簽證，歐洲，日本，越南， 韓國等各國簽證；公證認證 ，單身證， 委託書， 更換中美護照， 旅遊保險 ，綠卡延期等。

錦綉假期布魯克林分店地址： 818 54th Street FL2,Brooklyn,NY 11220  電話：718-750-2888  

法拉盛總店地址: 136-31 41th Ave Suite 3A, Flushing, NY 11355  電話：718-500-2888

機票 日本 簽證

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