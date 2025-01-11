貝特曼集團隆重舉辦2025年會共慶2024碩果累累

貝特曼集團聯合創始人兼CEO Cindy Zhang女士

貝特曼集團於曼哈頓隆重舉辦公司年會。貝特曼紐約辦公室的員工與客戶齊聚一堂，共慶2024年的豐碩成果，並展望充滿機遇的2025年。現場氣氛溫馨而充滿活力，彰顯了貝特曼大家庭的凝聚力。

在回顧總結即將過去的2024年，貝特曼集團於多個領域取得了耀眼的成績：

1.地產開發：貝特曼獨家開發的位於長島市 核心區的雅典娜豪華公寓專案順利完工。憑藉超高的建築標準，成為長島市新地標。

2.資本管理：雅典娜項目的Model 1投資人實現了令人矚目的收益，回報率遠超出市場平均水準，年回報率非常可觀，客戶們滿載而歸。

3.身份規劃：集團獨家定製的“越港V期-月光穀俱樂部”專案大獲成功。188個名額全部售罄。新法EB5 下，已有20%左右綠卡順利獲批，526批准超過30%左右，為無數中國赴美留學家庭解決了“身份”難題，同時有效降低了留學成本。

4.法律業務：2025年標誌著貝特曼法律集團成立24周年。在這一年中，集團共處理超過4,000件案件，客戶滿意度屢創新高。

碩果累累的2024年有賴專業服務與客戶信任的完美結合，貝特曼的成功離不開團隊成員的共同努力。貝特曼法律集團代表，包括合夥人Yevgeny Samokhleb律師和Gregory Bitterman律師，發表了精彩致辭，分享了工作感悟與對未來的展望。

此外，來自加州 爾灣、北京、上海、深圳、成都等地的貝特曼團隊成員通過視頻傳遞了美好的新年祝福，展現了貝特曼大家庭的凝聚力。

作為貝特曼品牌的靈魂人物，集團創始人兼董事長Yu Liu先生與聯合創始人兼CEO Cindy Zhang女士在年會上總結了2024年的成績，並分享了他們的心路歷程。他們深刻回顧了集團自2001年成立以來的發展歷程，並展望了未來的機遇與挑戰。

品牌創始人Yu Liu先生是前中美雙律師執照持有者。畢業于中國政法大學和美國喬治華盛頓大學法學院。他以自己的留學和創業故事為引，勉勵大家勇敢追夢，在新的一年實現更大的成就。

Cindy Zhang女士強調：貝特曼品牌不僅致力於提供高品質的專業服務，更注重為客戶和員工創造一種“家”的歸屬感，這也是貝特曼企業文化的獨特魅力。

活動在熱烈的掌聲與美好的祝願中圓滿落幕。貝特曼集團全體員工滿懷期待，迎接2025年新的機遇與挑戰。他們將繼續以專業精神和創新思維為核心，為客戶創造更大的價值。正如貝特曼品牌的座右銘所言：“貝特曼出品，必屬精品。”