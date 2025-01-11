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貝特曼集團隆重舉辦2025年會共慶2024碩果累累

紐約訊
貝特曼集團聯合創始人兼CEO Cindy Zhang女士
貝特曼集團聯合創始人兼CEO Cindy Zhang女士

貝特曼集團於曼哈頓隆重舉辦公司年會。貝特曼紐約辦公室的員工與客戶齊聚一堂，共慶2024年的豐碩成果，並展望充滿機遇的2025年。現場氣氛溫馨而充滿活力，彰顯了貝特曼大家庭的凝聚力。

在回顧總結即將過去的2024年，貝特曼集團於多個領域取得了耀眼的成績：

1.地產開發：貝特曼獨家開發的位於長島市核心區的雅典娜豪華公寓專案順利完工。憑藉超高的建築標準，成為長島市新地標。

2.資本管理：雅典娜項目的Model 1投資人實現了令人矚目的收益，回報率遠超出市場平均水準，年回報率非常可觀，客戶們滿載而歸。

3.身份規劃：集團獨家定製的“越港V期-月光穀俱樂部”專案大獲成功。188個名額全部售罄。新法EB5下，已有20%左右綠卡順利獲批，526批准超過30%左右，為無數中國赴美留學家庭解決了“身份”難題，同時有效降低了留學成本。

4.法律業務：2025年標誌著貝特曼法律集團成立24周年。在這一年中，集團共處理超過4,000件案件，客戶滿意度屢創新高。

碩果累累的2024年有賴專業服務與客戶信任的完美結合，貝特曼的成功離不開團隊成員的共同努力。貝特曼法律集團代表，包括合夥人Yevgeny Samokhleb律師和Gregory Bitterman律師，發表了精彩致辭，分享了工作感悟與對未來的展望。

此外，來自加州爾灣、北京、上海、深圳、成都等地的貝特曼團隊成員通過視頻傳遞了美好的新年祝福，展現了貝特曼大家庭的凝聚力。

作為貝特曼品牌的靈魂人物，集團創始人兼董事長Yu Liu先生與聯合創始人兼CEO Cindy Zhang女士在年會上總結了2024年的成績，並分享了他們的心路歷程。他們深刻回顧了集團自2001年成立以來的發展歷程，並展望了未來的機遇與挑戰。

品牌創始人Yu Liu先生是前中美雙律師執照持有者。畢業于中國政法大學和美國喬治華盛頓大學法學院。他以自己的留學和創業故事為引，勉勵大家勇敢追夢，在新的一年實現更大的成就。

Cindy Zhang女士強調：貝特曼品牌不僅致力於提供高品質的專業服務，更注重為客戶和員工創造一種“家”的歸屬感，這也是貝特曼企業文化的獨特魅力。

活動在熱烈的掌聲與美好的祝願中圓滿落幕。貝特曼集團全體員工滿懷期待，迎接2025年新的機遇與挑戰。他們將繼續以專業精神和創新思維為核心，為客戶創造更大的價值。正如貝特曼品牌的座右銘所言：“貝特曼出品，必屬精品。”

新的一年，貝特曼集團將在地產開發、資本管理、身份規劃和法律服務等領域不斷開拓，為客戶帶來更多優質服務，與大家攜手共創更加輝煌的未來。感謝每一位貝特曼夥伴，展望2025攜手共創輝煌未來、書寫新篇章。

貝特曼集團創始人兼董事長Yu Liu先生
貝特曼集團創始人兼董事長Yu Liu先生

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