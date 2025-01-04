紐約黃氏宗親總會新一屆職員就職 不忘太祖遺訓

紐約黃氏宗親會新一屆職員就職典，僑社及相關政府代表踴躍到賀。中(金色禮服)為新一屆主席黃華清先生，他的右邊為副主席黃啟超先生。

紐約黃氏宗親總會遵循傳統，於1月1日正午12時舉行2025年度主席暨新一屆職員就職典禮，新任主席黃華清、黃啟超率眾職員在紐約市 法官Betty Lugo的見證下，從元老黃培湛和黃宏達手中接過印信，宣誓就職。當日位華埠 包厘街的黃氏宗親總會熱鬧非凡，車水馬龍，眾多紐約社區僑領和市府官員前來祝賀和到場分享喜慶。

遵循傳統，2025年1月1日正午吉時儀式開始，首先由元老黃宏達在眾人面前恭讀永久懸掛於宗祠的黃太祖遺訓，遺訓內容「日久他鄉即故鄉」，顯示黃氏太祖高瞻遠矚，早在一千多年前就已經告示後代子孫移居他鄉的生活形態下，要記得「立綱常」，如此才能安身立命。太祖遺訓放在現今社會來看，對移居海外的黃氏後代及黃氏宗親依然相當有啟發意義，每年就職典禮及祭祖時皆由元老恭讀並告誡後代子孫莫忘太祖遺訓。

前任黃錦輝主席致退職詞後，新任主席黃華清致就職詞，他希望在自己的任期內，適應環境需求，會用與時共進的步伐吸納更多新會員和去開拓會務，竭盡所能與各僑團溝通合作，以更積極的態度支持和參與社區各項有益活動，振興黃氏宗親會，為僑社謀取福祉。黃啟超副主席致答謝詞，感謝眾多僑團和善長人翁慷慨解囊，喜見有九只燒豬和大蛋糕祝福就職典禮，他表示會維護宗親會利益，團體互愛，不辜負前輩留給我們的文化宗族遺產。

就職典禮上，市府專員顧雅明（代表市長）、市議員馬泰和莊文怡分別致詞並頒發賀狀，表彰紐約黃氏宗親會百多年歷史對華社的貢獻。當日收到幾十個社會各界包括世界黃氏宗親會其它分會送來的花牌花藍。廣東僑胞聯合總會更向新任主席黃華清致送獎牌，祝願他勝任愉快。

新任主席黃華清先生服務僑社三十多年，是紐約著名的社區活動家，善緣廣結，就職典禮的到賀嘉賓及發來祝賀信息的包括中華公所主席朱超然、洪門致公堂主席譚錦超、寧陽會館主席伍堅石、伍胥山公所主席伍思明、美國酒店華裔協會主席陳樂英、林氏集團總裁林建中、黃啟超律師/會計師事務所、豪庭地產、威信汽車、萬域電腦監控工程公司、帝國箱包中心、紐約製衣業總商會、潮創意科技傳播、美國紐約潮青聯誼會、法拉盛大聯盟、大文行酒業公司、The 1 Wine、天明櫥櫃、美加美美容學院、愛德華古奇律師事務所、新帝國地產集團、端中愛心獎學基金會、世界華人 旅行社、美國繁榮華埠總會、寶榮行食品公司、中華保險、紐約市社區法律援助中心、美國紐約華人總商會、美中友好協會、API太陽能公司、七大道大藥房、General Mortgage Capital Corp、廣東僑胞華僑聯合總會、鴻奔設計裝飾工程公司、華美家庭護理協會、美華婦女發展基金會、麥田、余仁生、湛江華僑聯合總會、紐約開平同鄉會、美國紐約華人聯合會、美國佛教聯合會、大榮華、Wyndham Chinatown、Hotel Mulberry、NY88 Taxi、紐約詩畫琴棋會、富瑤餐廳、新二十一世紀地產管理公司、楊協成、金滿庭海鮮大酒樓、和合飯店、藝視眼鏡公司、東來海鮮大酒樓、大宅門四川、三江慈善公所、Mikawa Amerika Inc.、中國南方航空公司、伍文穗會計師等等。就職儀式在一派融和笑語聲與祝福聲中圓滿結束！