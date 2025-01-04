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飛達建材公司提供一站式採購服務

紐約訊
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位於法拉盛大學點的飛達建材公司(FEIDA SISS Corp)已經為紐約法拉盛及周邊地區服務20多年，提供門類、廚衛、水電五金等產品一站式採購服務，現貨供應。新增產品：各種室內木門，木線條！公司採用工廠直銷模式，直接進貨櫃，省去中間環節，批發兼門店零售。自備停車場，歡迎裝修師傅、建築商、零售店面、屋主前來選購！

一樓浴室展廳：展出10多款浴室玻璃門，有推拉門，外開門，有框式，無框式。全鋼化玻璃，邊框有亮光、啞光、金色、黑色，尺寸從21”到108”。提供浴室玻璃門專業定制服務。展出20多款洗手盆櫃、鏡櫃、LED鏡櫃。洗手盆櫃有落地式、牆裝式，尺寸從18”至60”。展出30多款名牌，自主品牌水龍頭。展出10多款節水馬桶，智能馬桶。

二樓門類展廳：展出10多個系列的室內木門，寬度從12”到36”，高度從80”到96”，有兩格，單格，平面，玻璃木門，空心門，實心門，衣櫃門，陽臺門，及訂做的PRE HUNG帶框門。

入戶門展區：展出近20款入戶金屬門，有鑄鋁門、銅門、鐵藝門。款式新穎，大氣莊重，安全可靠。

各種五金，電類，水喉，常用工具，特殊輔助工具，各種Silicone, Caulking等現貨供應，方便一站式採購！不定期清倉物品免費贈送，歡迎來淘寶！

廚房展廳有知名品牌（方太、櫻花，太平洋等）油煙機及灶具。二十多年廚櫃及石面設計經驗，提供專業服務給你們有效的建議為你們節省時間跟煩惱。

MOULDING展區有各種門線，門框板，地腳線，收邊條，天花板牆面防水裝飾PU-MOULDING，燈盤，羅馬柱。

飛達飛達，飛速即達，效率是該公司的宗旨，讓需要裝修的您不再東奔西跑，省時更省錢！

地址：27-20 College Point Blvd, Flushing NY 11354

電話：718-321-9111

網站：SISS.NYC

微信：SISS2720

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