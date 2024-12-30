錦綉假期 温馨提示中國簽證

信譽卓著的錦綉假期特別温馨提示： 中美2014年11月起互發10年簽證 ，現首批受益人簽證，本月開始已到期

請您檢查自己的中國簽證是否已過期？ 中國駐美國領事館對赴華簽證費階段性調減也將於2024年12月31日結束

屆時簽證費將回復原價。該公司提供中國簽證特價服務：$198/本 （免費提供電子照片）以及中國護照 旅行證更新 $98/本，歡迎利用。

錦綉假期為慶賀其布魯崙分店新張，多項優惠，包括（一)買就送（任意成交訂單）溫控保溫杯一個（ 送完即止）；（二) 社交媒體轉發集讚38個，送精美行李牌；（三）： 12月31日新年大抽獎，免費送美國國內機票 一張（有日期限制）。

目前熱門旅遊產品包括:

一) 開啟冬日歡樂時光之旅：

$68 聖誕村一日遊

$98 六旗冒險樂園+聖誕奇景一日遊

$288 入住非洲象 水上樂園兩日遊

$228 維吉尼亞聖誕鎮之旅

$268 鬱金香燈展+印度廟兩日遊

$378 溫泉+巧克力世界+燈光秀甜蜜兩日遊

$998 諾亞方舟 聖誕特色五日遊 12/25 出發

（二)機票+星級酒店套餐***** 聖誕節超級 超級特價來襲

$299/人 四日三夜賭城拉斯維加斯

$599/人 四日三夜浪漫波多黎各

$699/人 四日三夜多明尼加共和國星級全包酒店

$799/人 四日三夜熱帶天堂阿魯巴

（三）2025新春最火機票参團套餐(含機票）

$888.00 起 送 $0 AA團【至臻江南‮秋金‬美食八天】 雙重頂級享受

入住平地‬線下88米一生必去之一建筑奇築‬跡~佘山世貿洲際酒店+外灘百年地傳標‬奇奢華酒店和平饭店

天下第一水鄉烏鎮西柵 首創解鎖揚州瘦西湖 古運河品茶聽評彈 江南文化靈魂之歌

（四)2025新春特價機票篇：

紐約-香港 $899起 紐約-台北 $888起

紐約-吉隆坡 $899起 紐約-上海 $1050起

紐約-北京 $1180起 紐約-廣州 $1250 起

紐約-廈門 $1069起 紐約-福州 $1380起

（五)

歐洲篇 欧洲循环線路~遊歐洲~停不了

璀璨東歐 蘇黎世 法蘭克福 布拉格 維也納 八天七晚 $999

冰川峽灣 挪威 丹麥 瑞典 八天七晚 $999

英倫貴族 倫敦 愛丁堡 曼徹斯特 八天七晚 $999

曼妙极光 冰岛七日五晚 $1438起

（六）辦理中國十年多次簽證，歐洲，日本，越南， 韓國等各國簽證；公證認證 ，單身證， 委託書， 更換中美護照， 旅遊保險 ，綠卡延期等。

錦綉假期布魯克林分店地址： 818 54th Street FL2,Brooklyn,NY 11220 電話：718-750-2888

法拉盛總店地址: 136-31 41th Ave Suite 3A, Flushing, NY 11355 電話：718-500-2888