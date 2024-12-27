香港歌手車婉婉雲頂佳節音樂會 與歌迷共聚賀聖誕

車婉婉舉行雲頂佳節音樂會與歌迷共聚賀聖誕。

香港 歌影視藝人車婉婉日前蒞臨紐約皇后區 的雲頂世界賭場，舉行「雲頂佳節音樂會」，吸引近千紐約地區歌迷捧場共歡聚齊賀聖誕新年。

Stephanie Che車婉婉(原名車沅沅)出生於香港，由於參加1992年無線電視及華星唱片合辦的第11屆新秀歌唱大賽獲得冠軍而入行，簽約無線電視成為藝人，集歌手、電視節目主持人，電台DJ，先後參加過不少電視連續劇及電影演出。於2023年擔任主持香港無線電視歌唱比賽節目《中年好聲音》，獲提名競逐最佳主持人，演藝事業又上層樓。

身披湖水藍牛仔長褸的車婉婉先以劉美君成名曲「最後一夜」先作暖場，隨後演唱了流行樂壇30年不同時期的歌曲和電視劇主題曲，有大家所熟悉的「彩色世界」、「情已逝」、「親密愛人」、「擦身情緣」、「皆大歡喜」「情的代價」等歌曲；車婉婉與在場歌迷表示，因搭乘長途機自香港飛抵紐約便隨即綵排，加上時差影響致36小時沒有正常進食，身體勞累不已，但看到台下觀眾不畏酷寒天氣前來支持，不勝感激。即興Selfie與台下現場觀眾一起大合照之餘，並隨著歌曲走到台下與歌迷互動握手。

隨著Medley強勁前奏響起，車婉婉脫掉外套，一襲銀色閃珠片洋裝與會場反光圓球色彩相輝映，使出渾身解數一輪「傾斜」、「夢劇院」、「冰山大火」熱舞勁歌，台下觀眾更開動手機背燈配合搖擺舞動，氣氛好不熱鬧。車婉婉回顧入行30年的心路歷程和過去種種，並不避諱年齡屬於女人秘密，說到12月28日將在美國度過51歲生日時，現場觀眾以粵語齊聲祝賀她生日快樂。隨後車婉婉演唱「遲來的加冕」、「不必剎車」、「會過去的」，觀眾隨著節奏拍掌，將演唱會推進另一高潮。