NYADI學院提供科技驅動的汽車技術教育 並舉辦多項活動協助學生開啟成功職業生涯

圖： NYADI汽車學院有多個汽車課程可供選擇，配備偌大場地和專業工具，真正帶領學生收穫光明前景。

NYADI學院提供科技驅動的汽車技術教育，協助學生開啟成功職業生涯。該院即將舉行多項活動和會議：（一）2024年汽車技術行業展會： NYADI將於2024年1月15日至17日參加紐約的汽車技術行業展會。這是了解最新技術和趨勢的好機會，學生將能夠與行業專家直接交流，獲得寶貴的實習機會。（二）學院開放日： 2024年1月11日 上午9時至下午3時，以及2月10日，NYADI將舉辦開放日活動，學生及家長可以親自參觀校園，了解課程設置和學習環境，並與講師和畢業生交流。（三）財務援助工作坊： 2025年1月16日（星期四），下午5:30 - 晚上7:00時，在178-18 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433舉行。學生將有機會了解FAFSA、TAP、助學金及其他大學教育資助選項。建議攜帶家庭的2022與2023年度稅表 和W-2文件。 註冊： 請立即報名，聯絡方式：IG: @nyadicollegeofficial，電話: (718) 658-0006。

該院近期亦將舉辦 NYADI 獎學金考試（2024-2025）： 面向2025年春季畢業的高中畢業生。考試內容包括20道閱讀與數學題目，及20道汽車相關題目，考試時間為1小時。設置獎學金包括全額、半額及四分之一獎學金，參加考試的所有學生皆可獲得1,000美元學費減免。入選標準： 根據考試成績及其他標準選出。參加考試前需提交NYADI申請表並參觀學校設施。詳情聯繫： Lisa Chu，郵件：[email protected]。報名資訊：報名時間： 即日起至2月28日；報名方式： 請訪問NYADI官方網站（www.nyadi.edu）填寫線上申請表，或撥打招生熱線 1-800-555-NYADI（6923）。 這是一個改變人生的機會，學生請即報名，開啟成功之旅！

對於想要擁有成功未來的學生來說，最重要的是接受實踐性強、專業技能紮實的教育。紐約汽車與汽油技術學院（NYADI）為學生提供全面的學習體驗，幫助他們進入汽車維修和運輸行業，爭取高薪工作機會。

NYADI提供多種汽車與汽油技術課程，包括二年制副學士學位（AOS）和證書課程，課程內容豐富且注重實際操作。

課程介紹：

‧ 汽車技術： 學生將學習車輛的機械性能、制動系統、電子系統和混合動力技術，掌握最新的汽車修理技能。

‧ 鋼板修復技術： 學生將學習車輛外殼修復和噴塗技術，從基本到專業流程都能熟練掌握。

‧ 汽油與汽車技術： 學生將了解汽油引擎及汽車機械系統的運作，專注於重型車輛的維修和保養。

NYADI與Mopar、Ford、Toyota 等汽車大品牌合作，提供學生實習機會，讓他們在真實工作環境中學習，增加實踐經驗。完成課程後，學生將獲得像ASE和I-Car白金等級的專業證書，這將大大提升他們的職業競爭力。

課程亮點：

‧ 學習靈活： 課程設計靈活，學生可以在16個月內完成學位，也可以選擇合適的時間表，按自己的節奏來學習。

‧ 實習機會： 與行業領袖合作，提供實習機會，讓學生在學習過程中積累真實經驗，切實提升技能。

職業目標指導：

NYADI還為學生提供職業規劃和求職技能的全方位支持，包括：

‧ 目標設定： 幫助學生瞄準合適的雇主，並與行業關鍵人物取得聯繫。

‧ 求職準備： 協助學生撰寫專業簡歷並完成求職申請。

‧ 面試技巧： 為學生提供面試準備指導，指點他們順利獲得面試機會。

‧ 面試後跟進： 指導學生面試後專業跟進。