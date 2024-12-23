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如何選購料酒？主要看成分

紐約訊
選購料酒要選純糧釀造，認準恆順品牌。
選購料酒要選純糧釀造，認準恆順品牌。

由和樂公司進口的中國「恆順料酒」在美國的零售量逐年翻倍，大受消費者歡迎。

説起恆順，大家最爲熟知就是「四大名醋」之首-恆順鎮江香醋。其實，做醋先釀酒，恆順是以做黃酒起家的。1840年，恆順創始人朱兆懷在江蘇鎮江創立「朱恆順糟坊」，用優質江南糯米釀黃酒，叫做「百花酒」。1850年，朱氏易牌號爲「朱恆順糟淋坊」，以酒糟加入谷殼髮酵，釀製香醋，成爲鎮江第一家醋廠。如今的恆順是中國規模最大，現代化程度最高的食用醋企業，2008年被當選爲中國調味品協會會長單位。江蘇鎮江的水，特殊的地理氣候條件，和獨特的固態分層釀造工藝造就了獨一無二的黃酒和鎮江香醋，所以其釀造技術被列爲中國國家非物質文化遺産。恆順在中國2024年料酒品牌排行榜位居Top 4 （資料來源：中國報告大廳網）。

市面上的料酒分爲兩類，一類是釀造料酒，另一類是配製（勾兌）料酒。釀造料酒與配製料酒在品質上有着天壤之別，菜的味道更是相去甚遠！

要想區分這兩種料酒，看下配料表就可以，其中配料表排名第一爲糧食的料酒是釀造料酒，成分表也是越簡單越好。釀造料酒，是以黃酒爲基礎，原材料是糯米，大米，小麥等原糧製作做而成，酒性醇厚，酒香濃鬱，富含氨基酸和維生素等營養。成分表裡麵只應該有大米，小麥，糯米等糧食為主原料，加上鹽或其他天然香辛料。

配製（勾兌）料酒：主要以酒精、色素、食品添加劑等勾兌而成。因為原酒度數不夠，所以增加加食用酒精；原酒鮮味氨基酸不夠就加增鮮劑（呈味核苷酸二鈉，谷氨酸鈉）；為了顏色好看或者保質期長，就增加色素或其他添加劑。

恆順目前有三種料酒在美國市場。紅燒料酒：添加熬製的天然焦糖色，可以燒出色澤漂亮，

質地鬆嫩，香氣四溢的肉質菜品。蔥姜料酒：添加天然蔥薑萃取，可以簡化烹飪流程，增香提鮮，健康營養。精制料酒：將多種天然香辛料滲入酒中，可以去腥解膻，增香入味，輕鬆解鎖美味。這三種料酒在各大市場有售。

和樂公司傳真：201-434-2540；電話：201-434-1177，網站：www.welluck.com。地址：

104 Harbor Drive, Jersey City, NJ07305。

恆順先釀酒再釀醋，工藝始於1840年。
恆順先釀酒再釀醋，工藝始於1840年。

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