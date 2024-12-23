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紐約皮衣皮草舉行聖誕節特賣會12/25-12/28 法拉盛喜來登酒店7樓

紐約訊
高級皮衣皮草一直為仕女的心頭好，穿著皮衣皮草去參加年終派對，最能體現雍容華貴氣質。
高級皮衣皮草一直為仕女的心頭好，穿著皮衣皮草去參加年終派對，最能體現雍容華貴氣質。

紐約皮衣皮草公司將於聖誕節期間12/25-12/28共四天在法拉盛喜來登酒店7樓舉行「聖誕節皮衣皮草特賣會」，2025年全新款皮衣皮草全部低於批發價出售，售完為止，先到先選。另設聖誕禮品專櫃，銷售皮馬夾、男女皮帽、皮手套、錢包、皮帶5元起/件。

紐約皮衣皮草公司每年參加位於西雅圖及加拿大皮草集團公司所舉辦之高級皮衣皮草批賣會，批來市面上最高檔次之頂級皮衣及皮草，再以低廉之批發價售予紐約僑胞。由於沒有中間商的層層剝削，售價絕對實惠低廉，本次展售商品包括義大利綿羊皮休閒皮衣，原價$465，現價$89/件；名牌義大利綿羊皮女士皮衣原價$499，現價199元/件；名牌義大利綿羊皮男士皮衣原價$456，現價188/件；貂絨貂皮大衣北美北歐產香港製造，原價$4,000/件，現價399元起/件；新款貂皮披肩、貂皮背心、貂皮帽子、皮包500件以上樣品，原價599元起/件，現價138元起/件、貂皮圍巾特價38元起/件；新款綿羊皮皮褲、皮裙、皮馬夾、男女皮帽、皮手套、錢包、皮帶5元起/件；開絲米羊絨大衣，原價380至880元/件，特價138元起/件。

該公司每年都將當年製作的樣衣特價展銷，此次展銷全是2025年的新款皮草時裝樣衣。本次展銷會場上，還將有韓版時尚款的中長尼克貂皮大衣，外面是尼克服，內裡是北美產貂皮，還可以靈活拆下來。尼克大衣為義大利開發的面料、新設計，其外衣由中間為絲棉的3層複合材料一體製成，少了傳統的填充羽絨或化纖的滑雪衫膨大的模樣。此外，展銷會上還有設計年輕化的皮草，除了顏色鮮麗外，分為三分袖、五分袖、七分袖和披肩式皮草，也受到歐美百貨商的青睞。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養殖貂的貂毛在國際上舉足輕重，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣，雍容華貴、保暖保值，風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。紐約皮草公司使用的皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠皮等，採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質均屬上乘。樣衣適合東方女性身材，簡約大方又能透出女人嫵媚的溫婉氣質。展銷會上還有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式，歡迎前往試衣。

展銷地點：法拉盛喜來登酒店7樓(135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354)，展銷時間：上午９時至晚7時，洽詢專線： 917-792-1188，網址：www.vovusa.com。

義大利 聖誕節 法拉盛

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