Alex Mitchell擔任Rendr百康仁德總裁

圖:Rendr百康仁德新任總裁Alex Mitchell

紐約市 最大的華人 醫生集團—百康仁德（Rendr）在日前宣佈Alex Mitchell擔任總裁一職。Mitchell先生曾在聯合健康集團（UnitedHealth Group）擔任高管，在醫療健康領域資歷深厚。

Mitchell先生於今年7月作為首席財務官加入百康仁德醫生集團。在此之前，他曾在聯合健康集團任職15年，並擔任該集團旗下 OptumCare 的高管。Mitchell先生還參與了聯合健康集團的多個重要醫療收購項目，並領導制定了一系列增長計劃，包括一些創新型的醫療計劃，將醫療服務和醫療保險 相結合，以降低醫療成本，提升醫療質量。在進入醫療健康行業之前，Mitchell先生還在安永會計師事務所工作了近十年，從事外部審計和業務風險方面的工作。

百康仁德醫生集團首席執行官朴俊醫生（Richard Park, MD）表示：“Alex Mitchell擁有豐富的財務管理經驗，以及對醫療健康行業的深入瞭解。我們相信，他的才能與領導力將推動百康仁德完善“以醫療效果為導向”（value-based care）的服務模式，確保我們的醫療服務聚焦於患者的健康結果，不斷提升運營效率和服務質量。”

百康仁德是紐約市最大的綜合性、多專科華人醫生集團。我們擁有200多位醫生及助理醫生，他們在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區、史丹頓島，以及長島納蘇郡的100多家診所，為亞裔社區提供優質、親切的醫療服務。我們的醫療質量水平在紐約市名列前茅。更多信息請查詢：rendrcare.com.