聖瑪麗精緻烘焙已在華埠隆重開幕 美好的一天就從聖瑪麗開始

圖: 日前在華埠隆重開業的聖瑪麗精緻烘焙，喜迎接踵而至的年節假日，歡迎各界預訂各項出品。

法拉盛 名店「聖瑪麗精緻蛋糕坊的姊妹店」聖瑪麗精緻烘焙（LUNA CAFE & BAKERY）日前在華埠 隆重開幕。該店集糕餅店、咖啡 館、港式茶餐廳和茶樓於一爐，供應手工飲品、法式糕點、日式麵包、中西名點與簡餐，無論你的口味喜好，聖瑪麗總有一款合你意。

兼顧法拉盛與華埠聖瑪麗業務的馬老闆解釋，該店英文名稱LUNA意思是「月亮」，寓意花好月圓，團圓美滿，也是該店送給所有僑胞的祝福。祖籍廣東省的馬老闆，源於對家鄉的記憶與熱愛，她在法拉盛成功經營聖瑪麗精緻蛋糕坊，累積經驗後，不忘初心，回到滿是先民發跡印記的華埠創業，開設聖瑪麗精緻烘焙，為華埠再度繁榮昌盛盡一分力。

馬老闆介紹該店的泡芙，口味分芋泥、巧克力與奧利歐(Oreo)以及卡士達奶油。泡芙外皮香酥，灌滿爆漿鮮奶油，柔順絲滑，豐腴誘人，絕對是下午茶必吃首選。聖瑪麗另一強項亮點是蛋糕，主打芋泥夾心口味，長年熱銷。該款芋泥夾層綿密厚實，包裹在鬆軟的海綿蛋糕裡，加上鮮奶油裝點，展現出口碑名店對顧客滿滿的誠意。

至於該店的麵包也經常推陳出新，千變萬化，像是芋頭包分為芋泥包、抹茶芋頭包；而經典肉鬆包又有墨西哥肉鬆包與肉鬆乳酪包；至於北歐口味的則有丹麥杏仁條及丹麥奶酥；還有健腦的核桃包細分作乳酪核桃包與咖啡焦糖核桃包等。講到經久不衰的菠蘿包則分為港式菠蘿包、奶酥菠蘿包、牛油菠蘿包與迷你菠蘿包；紮實飽腹的三明治則包括總匯三明治、燻牛肉三明治、吞拿魚（金槍魚）三明治、牧場三明治、番茄雞蛋三明治，總有一款你鍾意。

接著馬老闆推薦義大利咖啡，名目繁多，製作考究，普及度高，可謂咖啡體驗的天花板。該店特備義大利咖啡機，瞬間為你奉上正宗義式精品咖啡。美好的一天，就從聖瑪麗開始，何不來杯含奶咖啡的卡布奇諾或是拿鐵咖啡，又或是濃縮的義式咖啡？提神醒腦，工作事半功倍，更可作為飯後消食咖啡或是社交談資與潤滑劑。

為了提供全新體驗，高級享受，聖瑪麗特闢午茶時間，特供藝術造型茶壺內裝花草茶，暖心暖胃，再佐以中式點心，例如燒賣、蝦餃、叉燒包、釀茄子、糯米雞、鯪魚球、鹹湯圓；又或是搭配西式糕點，如北海道奶油糕、蛋撻，同樣相得益彰，豐盛飽足。

聖瑪麗華埠店: 111 Bowery St, NY, NY 10002 (華埠包厘街111號，近格蘭街地鐵站以及喜士打街），電話: (646)876-1988；時間: 七天，早7-晚8時。