「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價

「按摩一番」名廠按摩椅總匯，聖誕新年推出多款名廠按摩椅超特價大優惠。

聖誕新年即將來臨，您是否有考慮到敬贈一份令您雙親心儀、並且令您全家均能享用的禮物。「按摩一番」按摩椅專賣店推出聖誕新年限時優惠，多款名廠人工智能 按摩椅現正特價大酬賓，為自己及家人們選購一張按摩椅，絕對是一項讓人身心愉悅的優質投資，把握良機參觀洽詢訂購，外州免稅及全美免費送貨。

20多年專注北美按摩椅市場的按摩一番(TheMassageChair.com)按摩椅專賣店，嚴選來自日本 、美國等國家地區的高質產品，包括全球一線品牌Osaki、Human Touch、OHCO、JPMedics、FUJIIRYOKI、Inada、Inner Balance、Synca、Panasonic、Johnson Wellness、Kyota、D.Core、Hutech KAI 、Titan、Ogawa、Luraco、Svago、GCOO、Infinity、Kyota及AmaMedics等，以直接代理或進口的方式，確保價格優勢回饋北美忠實顧客。

「按摩一番」是美國名廠Human Touch全美授權經銷商，該品牌最新Super Novo X頂級按摩椅，可開啟淚珠形側臂，只需輕按觸控螢幕即可打開，讓使用者輕鬆進出座椅。具39個自動保健程式、腳和小腿按摩、腰部加熱、增強型HT Flex S和L導軌、零重力按摩、3D全身平躺拉伸、全身氣囊按摩及足底小腿按摩，雙組機芯技術、Human Touch手機應用程式搭配記憶體功能、LCD遙控、指尖觸控輕便調節力度，原價$15,999,特價$14,999。不同顏色隨意搭配和更換，可選真皮。

日本D.Core按摩椅，具備專利設計的深層活力芯指系統，透過特別設計的新型機械手，實現最接近真人的指壓模擬專業按摩師井澤老師手指關節的結構系統，使之能夠實現自如停頓、切換角度、變換方向等動作，再透過與之配合的模擬拇指的芯指按摩球，實現柔韌、有力度、有活力的芯指按摩，並將按摩之力送至肌肉深層的筋膜，從而呈現豐富、立體的堪比專業按摩師的深層芯指按摩。

D.Core除了技術上力求創新，不斷邁向卓越，外觀上則另闢蹊徑。D.Core按摩椅從日本核心美學哲學侘寂WABI SABI中吸取靈感，將大自然中的原木素材加入D.Core按摩椅。如此一來，D.Core按摩椅能夠與各種家居風格更好地搭配，讓居家環境看起來更和諧、更美觀、更療癒。

最新日本製D.Core 2按摩椅，具備D.Core 2代深層活力芯指系統，全身氣囊搭配揉捏功能再配合各部位按摩球、三段加熱功能、零重力模式等功能讓按摩體驗更極致。其更強大的操控系統可根據喜好隨意調整按摩程式，比市面上任何按摩椅更人性化。原價$16,999.99，特價$14,999.99。

此外擁有69年歷史的日本富士按摩椅(Fujiiryoki)在美國品牌Synca，其Synca JP3000 5D AI按摩椅為用戶提供全面、定制的按摩體驗，是全球追求高品質生活人仕的不二之選。它借助集成人工智能，雙揉捏球和無刷電機可提供更高的控制精度、更快的響應時間並降低噪音水平。該椅還包括多種按摩技術、多樣化的伸展菜單和熱療功能，甚稱個人專屬虛擬治療師。原價$11,999.99，特惠$10,999.99(包原廠五年零件及人工保修、送貨到府)。

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票 付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠；此外，「按摩一番」已開通跨境支付系統，接受微信 支付(WechatPay)，支付寶(Alipay)和銀聯支付(UnionPay)，方便中國移民以人民幣購買按摩椅。

顧客不但可在「按摩一番」按摩椅專賣店的官網(TheMassageChair.com)上訂購按摩椅，也可致電預約親臨陳列室體驗挑選，該公司銷售員除熟悉代理經銷現有產品同時，對於市場上其他產品，亦會通過各種途徑盡力試用和了解，務求以客觀的資訊，為顧客提供最詳盡的選購指引，從而作出稱心的選擇。

「按摩一番」按摩椅專賣店提供全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務，為提供更佳的選購體驗，陳列室只為預約顧客開放，陳列室地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，預約或查詢請電（646）820-2228。「按摩一番」按摩椅專賣店官方網站TheMassageChair.com。