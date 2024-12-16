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佳欣旅遊每年一次地中海遊輪 6/3/2025出發義大利、西班牙、法國、希臘、土耳其等7國16城13天

紐約訊
佳欣旅遊每年都由旅遊達人傅鶴鳴親自帶團遊全地中海，2025年將於6月出發。一年僅有一團，不容錯過。
佳欣旅遊每年都由旅遊達人傅鶴鳴親自帶團遊全地中海，2025年將於6月出發。一年僅有一團，不容錯過。

6月是遊歐洲地中海最適宜的季節，全是沿海港口，都是最富盛名的旅遊景點，搭乘遊輪免除每天耗時在巴士上及頻換酒店房間的煩惱。船上有大餐，每晚有娛樂，朋友相聚聊天，實是旅遊的最大享受。很多旅遊常客都說搭乘遊輪遊遍地中海是旅遊最終極享受，的確如此。佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴一年只帶團遊一次全地中海，特選了氣候適宜的明年六月初。遊輪行程由地中海最西端的西班牙巴賽隆納出發，經法國尼斯、摩納哥的賭城蒙地卡羅、至義大利羅馬、佛勞倫斯、比薩斜塔、拿不勒斯、龐貝廢墟，來到希臘雅典神廟，最美的地中海明珠聖多瑞尼島和米克諾斯島。最後至土耳其的聖經名城以弗所和伊斯坦堡。

很少有遊輪玩遍全地中海名勝。傅鶴鳴特地選了這一個航期，也是2025年唯一一次的帶團至地中海旅遊。另外，佳欣旅遊特別精選了三個旅遊天數較短，價格較廉，分別是學童寒假2/15的9天非洲肯亞團；春假復活節4/18的10天南美巴西、阿根廷、伊瓜蘇瀑布；8/23的10天歐洲愛琴海遊輪。去到非洲空曠原野，坐上無頂旅遊車近距離觀看獅、豹、鹿、馬、犀牛等野生動物，遠離文明塵囂，實是休假最大享受。愛琴海是地中海東半部風景優美的區域，多數島嶼在希臘和土耳其之間，值得一去。南美的熱情風情、海灘、有名的基督山和麵包山、世界三大瀑布之一的伊瓜蘇瀑布，能不去嗎？以上各組旅遊不僅包旅遊覽、機票，也包含了遊輪及岸上遊覽，價格三千餘元起。

佳欣旅遊可為您安排連績的旅遊項目，歡迎大家前往詢問：(917)375-7740，亦可簡訊連絡或同號之微信。電郵：[email protected]  。地址：法拉盛37-02 Main St一樓suite F6A。  

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