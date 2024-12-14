我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

皇后區貝賽水晶牙科淺談術後保養影響植牙結果

紐約訊

水晶牙科（Crystal Dental Care）診所位於皇后區貝賽地段，由Jason林牙醫博士主理。該診所設備齊全、服務親切，主要服務項目有美容牙科、人工植牙、根管治療、兒童牙患、牙周病治療、美容漂白以及瓷牙假牙等。該診所使用材質高檔、收費平實，服務人員通曉國、台、粵和英語，方便與各種背景的患者廣泛交流溝通。

林博士指出，植牙費用、病患生活習慣/病史，都會影響植牙結果。此外，慎選醫師也是植牙成功與否的關鍵，患者不可不察。什麼情形會導致植牙失敗？手術時，醫師將人工牙根植入齒槽骨時，若未準確植入適當位置，可能引發傷口感染、發炎，例如上排植牙位置太接近鼻竇腔，可能導致鼻竇腔化膿發炎；下排植牙位置如果影響到下齒槽神經，則會造成嘴唇麻木。牙床地基的條件也關係著植牙的成敗，有人必須先補骨才能植牙。

植牙完成後卻失敗者，通常是有抽菸習慣、病情控制不良的糖尿病患者、洗腎患者、愛滋病患、嚴重骨質疏鬆症患者。牙及牙床骨嚴重萎縮，導致厚度不足，也容易使植體鬆動。

另外，因個人口腔衛生不佳、術後不重保養，造成牙齦發炎甚至牙周病，導致植牙失敗的例子也頗常見，因此慎選植牙醫生非常重要。大部分需要植牙的患者，最常見的是因蛀牙或重度牙周病造成缺牙。植牙前，患者需與醫師針對本身牙齒構造及狀況做評估，並與醫師討論出最適合的植牙療程，才能確保植牙成功。

水晶牙科的醫師以先進器材、專業技術為病人提供優質治療。該診所附近停車方便，接受大部分保險，沒有保險者有特價優惠，歡迎免費諮詢。診所地址：214-11 35th Ave., Unit C5, Bayside, NY, 11361（Q13、Q31公車可達），電話：718-352-0220。

保險 皇后區

上一則

紐約著名地標 布碌崙大橋再現人骨遺骸…今年第5起

下一則

華埠80歲嫗遭性侵 地檢倡強化應對「陌生人襲擊」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區圖書館徵「禁書圖書卡」設計 獎金2000元

皇后區圖書館徵「禁書圖書卡」設計 獎金2000元
調查3年半 紐約皇后區地檢破獲幫派 起訴11人

調查3年半 紐約皇后區地檢破獲幫派 起訴11人
11月北皇后區強姦案增28.6% 法拉盛轄區最顯著

11月北皇后區強姦案增28.6% 法拉盛轄區最顯著
李晶晶牙科15年慶 回饋植牙優惠券

李晶晶牙科15年慶 回饋植牙優惠券

熱門新聞

嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

2024-12-09 14:19
開出頭獎的為法拉盛華人超市。(記者尤昱程/攝影)

鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

2024-12-08 18:12
退伍軍人潘尼鎖喉致死案，陪審團難達成一致意見。(記者劉梓祁／攝影)

紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪

2024-12-09 12:30
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
潘尼9日到曼哈頓刑事法庭聆聽判決。(路透)

紐約退伍軍人鎖喉非裔遊民致死案 陪審團裁定無罪

2024-12-09 12:40
華男再引ADA法案，提告第52家華埠餐館。(記者劉梓祁╱攝影)

獨／華男引ADA法案「缺無障礙設施」 9年來提告了逾50家華埠餐館

2024-12-10 19:19

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失