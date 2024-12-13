TigerConnect收購Twiage提升院前急救護理與醫院急診的即時溝通

Twiage的首席執行官兼聯合創始人惠華（John Hui），也是百康仁德醫生集團的首席發展官及共同創辦人。

TigerConnect收購Twiage，提升救護車與醫院的即時溝通，優化急診醫療服務。此項收購擴展了EMS急救與院前醫療護理的功能，革新EMS急救團隊與醫院之間的溝通方式，加快臨床流程並提供更有根據的患者護理。

作為醫療保健領域領先的臨床通訊與協作平台，TigerConnect宣布收購Twiage，這是一家華人 企業家惠華（John Hui）主力創辦的創新型醫療通訊技術公司，專注於簡化EMS（急救醫療服務）、醫院和其他醫療服務提供者之間的院前溝通與護理協調。

據商業資訊報導，此次收購通過引入院前通訊和轉診中心工作流程，進一步加強了TigerConnect的產品組合，提供超越電子健康病歷（EHR）的聊天系統的功能。通過在患者到達醫院之前將EMS急救運營與醫院的急診醫護團隊相連，此解決方案可通過即時分享患者信息來加速急診護理速度。

「此次收購標誌著我們在統一醫療系統通信方面邁出的又一步，將院內外的護理團隊聯繫起來，」TigerConnect首席執行官Brad Brooks表示。「Twiage與TigerConnect的結合進一步加強了我們的能力，幫助護理團隊簡化急診和重症護理協調，縮短患者交接時間，並確保從患者轉運途中開始就能進行更快速、更有根據的決策，實現無縫的護理過程。」

Twiage的創意來自哈佛醫學院附屬布列根婦女醫院的一次創新競賽。公司總部位於紐約市 ，是一家屢獲美國醫療行業殊榮的醫療技術公司，提供EMS急救護理與醫院急診部之間的緊急通訊工作流程。該系統能在患者運送途中，將即時患者信息直接傳送給醫院急診護理團隊，從而加快緊急及非緊急的溝通，提升生命救援效率。Twiage已被全美超過120家醫院及醫療系統採用，客戶包括耶魯大學 紐黑文醫療系統、梅奧診所、哈佛醫學院附屬的麻省布列根醫療系統和HCA等全美著名的醫院系統。

「Twiage的設計理念是更好的溝通帶來更好的醫療護理，」Twiage的首席執行官兼聯合創始人惠華表示，「加入TigerConnect將讓我們能夠拓展這一願景，將我們的創新技術解決方案帶到更多的醫療系統。通過合作，我們可以在急救醫療護理和醫院急診的交接效率上產生更有意義的進步。」

此次收購是TigerConnect更廣泛戰略的一部分，旨在增強臨床工作效率，加強護理團隊聯繫，激活數據的實用性，並將護理延伸至醫院的四面牆之外。TigerConnect的技術平台現在覆蓋更多的醫療流程接觸點，確保護理團隊與EMS急救醫護人員之間的更快、更有效的協作。

TigerConnect致力於通過其綜合臨床協作平台改變醫療保健。該平台被超過7,000家醫療機構信任，其解決方案涵蓋醫療護理通信、患者參與、排班管理、警報通知以及護士呼叫系統。其99.995%的可驗證正常運行時間，每日處理超過1,000萬條信息，證明了其可靠性。