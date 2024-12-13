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亞裔聯盟（Asian American Federation）推出免費數位行銷計畫 助力紐約亞裔小型企業

紐約訊
Taewon Kim亞裔聯盟（Asian American Federation）的小型企業技術援助協調員，正為位於位於皇后區餐廳的客戶提供數字營銷支持服務。
Taewon Kim亞裔聯盟（Asian American Federation）的小型企業技術援助協調員，正為位於位於皇后區餐廳的客戶提供數字營銷支持服務。

2024年12月5日——亞裔聯盟（AAF）近日宣佈，為紐約市的亞裔小型企業提供免費的數位行銷支援服務。該計畫旨在説明那些對數位行銷不熟悉或不知從何開始的企業，提供從設置Google企業檔案到優化外賣應用程式內容等多項服務。

「在得到亞美聯合會（AAF）的幫助後，我發現有更多的新顧客光臨。」法拉盛一家餐館老闆如是說。這家餐館是眾多受益於AAF行銷支援服務的企業之一。

自今年啟動以來，該計畫已為約90家小企業提供了服務，涵蓋餐館、乾洗店等各行各業。參與計畫的企業紛紛表示，在計畫實施後，顧客數量有所增加。

AAF的行銷服務包括建立穀歌地圖商業檔案、Yelp、蘋果地圖和微軟必應地圖。對於餐館而言，該計畫還支持優化Uber Eats和DoorDash等外賣應用程式上的內容。

今年是AAF成立35周年，作為一家非營利組織，AAF致力於維護和宣導紐約市亞裔社區的權利和福祉。除了行銷支持之外，AAF的小型企業團隊還提供免費商業租賃法律諮詢（CLA）、語言服務以及通過專業網路為企業尋找資金機會等服務。

這項數位行銷計畫是免費的，面向紐約市的任何亞裔小企業主。如需申請或諮詢，請撥打電話：929-300-6048，郵箱：[email protected]

亞裔 紐約市 法拉盛

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