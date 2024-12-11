海倫旅行社推出2025年旅遊行程巴哈馬遊輪、希臘雅典遊和美西5日遊

參加海倫旅行社安排的行程，搭乘遊輪造訪加勒比海夢幻島嶼-巴哈馬，在拿騷亞特蘭提斯天堂島盡情遊玩享樂。

紐約地區老字號海倫旅行社，在新的一年來臨之際推出3組旅遊行程： 希臘雅典、聖托里尼島和愛琴海6天5夜，MSC遊輪巴哈馬之旅，拉斯維加斯、東南雙峽、馬蹄灣和洛杉磯 自由行5日遊。詳細行程歡迎致電海倫旅行社查詢。

希臘雅典、聖托里尼島和愛琴海6天5夜，2人成團，深入體驗希臘古文明與浪漫歐洲風情。該行程到達雅典後，有機會漫步衛城，感受帕德嫩神殿的恢宏雄偉，並且穿梭徜徉在老城區小巷中，體驗傳統希臘的風土人情。之後，造訪聞名於世的聖托里尼島，觀賞其獨特的懸崖峭壁上白色小屋和浪漫的日落，在小鎮欣賞愛琴海最美的夕陽，或在黑沙灘上享受日光浴。稍後，導遊還會帶領團員去到湛藍無垠的愛琴海，沉浸在海天一線，藍白相互輝映的歐洲風情之中。行程中每一站都會帶給你不同的驚喜。出發日期：1/12/2025、1/26、2/9、2/23、3/9和3/23，團費每位$1,799。

至於MSC遊輪，則帶旅客探索加勒比海夢幻島嶼巴哈馬之旅，從紐約市上船，前往陽光普照的巴哈馬群島。旅客在船上盡情享受各種設施與服務。無論你想在泳池畔放鬆身心、在健身房揮灑汗水，或是品嚐來自世界各地的美食佳餚，都能在這艘海上宮殿找到樂趣。此外，精彩的晚間娛樂表演、熱鬧的派對，更將讓旅客的夜晚充滿歡樂。旅客在抵達巴哈馬後，將有機會探索美麗的島嶼風光，盡情享受陽光、沙灘和大海，也可以前往充滿熱情的拿騷，感受加勒比海的熱帶風情。於此同時，旅客還可以參加各種有趣的岸上觀光 活動，如探索海底世界、體驗水上運動、或是參觀當地文化景點。此一行程出發日期： 3/2/2025、3/9、3/16、3/23、3/30、4/6和4/20，價格： 內艙房每房$817，每位$409(含税)。

海倫旅行社一併推出拉斯維加斯、東南雙峽、馬蹄灣和洛杉磯自由行5日遊。該行程從璀璨的拉斯維加斯出發，深入美國西南部的壯麗自然景觀，並前往大自然鬼斧神工雕琢的東南雙峽。你將親眼見證科羅拉多河千萬年來沖刷而成的壯麗峽谷，感受自然界不可思議的懾人威力。隨後，同一行程還將造訪馬蹄灣，欣賞獨特的馬蹄形峽谷。最後，該團回到充滿活力的洛杉磯，可以自由活動，探索好萊塢、比佛利山 莊等著名景點。團費每位$588，2人成團，每周一二日出發。

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