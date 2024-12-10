錦綉假期 慶賀布魯克林分店新張美國國內機票大抽獎

信譽卓著的錦綉假期為慶賀其布魯崙分店新張，多項優惠，包括（一)買就送（任意成交訂單）溫控保溫杯一個（ 送完即止）；（二) 社交媒體轉發集讚38個，送精美行李牌；

（三）： 12月31日新年大抽獎，免費送美國國內機票 一張（有日期限制）。此外，公司急需旅遊銷售，底薪+提成， 無經驗可培訓。

錦綉假期目前熱門旅遊產品包括:（一）BLACK FRIDAY SALES 遊輪:

紐約出發 巴哈馬/百慕大 $299起（中文導遊）

邁阿密東/西加勒比 $99起

阿拉斯加冰川 之旅 $599.00起

歐洲地中海浪漫遊 $409起

中東神秘之旅-迪拜八天郵輪團 $339起

（二） 2025新春最火機票參團套餐(含機票）

$888.00 起 送 $0 AA團【至臻江南秋金美食八天】 雙重頂級享受

入住平地線下88米{一生必去}之一建奇築跡~佘山世貿洲際酒店+外灘百年地傳標奇奢華酒店和平飯店

天下第一水鄉烏鎮西柵 首創解鎖揚州瘦西湖 古運河品茶聽評彈 江南文化靈魂之歌

（三）2025新春特價機票篇：

紐約-香港 $899起 紐約-臺北 $888起

紐約-吉隆玻 $899起 紐約-胡志明市 $899起

紐約-東京 $999起 紐約-上海 $1050起

紐約-北京 $1180起 紐約-廣州 $1250 起

紐約-廈門 $1069起 紐約-福州 $1380起

（四）紐約冬季巴士篇(指定日期)

聖誕村一日遊 $68

印度神廟一日遊 $88

芝麻街親子一日遊 $88

非洲象室內水上樂園 $128

兩日華盛頓+費城 $188

維吉尼亞特色兩日遊 $228

尼亞加拉瀑布 $188

三日小美東（華盛頓+大瀑布）$288

（五）休閒海島篇

四日-七日玩轉墨西哥坎昆，墨城 $499起

夏威夷歐逐浪之旅四-七日 $499起

哥斯達黎加四-五日 $929 起

四日—七日浪漫多明尼加全包式度假酒店 $999起

古巴海陸空深度七天豪華遊 $980 起

熱情阿魯巴五日遊 $1188 起

（六）美西美南巴士團

拉斯維加斯 羚羊彩穴 三日遊 $338 起

舊金山太浩湖滑雪場 $ 298起

洛杉磯 17哩灣風景線 $368起

紅木國家公園+火山湖國家公園+俄勒岡州三日遊 $ 428起

三日-七日天邁阿密風情遊 $578起

四日-七日佛州迪士尼 $679起（包含園區門票）

五日-八日加拿大洛磯山之旅 $438起

五日冬日黃石國家公園鹽湖城進出 $928 起

（七）歐洲篇（未含國際機票）

陽光西葡八日七夜 $899起

高貴西歐七日六夜 $929起

曼妙極光 冰島七日五晚 $1438起

歐陸德奧意聖誕古城浪漫八天七夜 $1799起

義大利,梵蒂岡深度精華遊，西西里環島深度遊 $1839起

另有歐洲迴圈線路~遊歐洲~停不了

璀璨東歐 蘇黎世 法蘭克福 布拉格 維也納 八天七晚 $999

冰川峽灣 挪威 丹麥 瑞典 八天七晚 $999

英倫貴族 倫敦 愛丁堡 曼徹斯特 八天七晚 $999

巴爾幹半島 匈牙利 克羅地亞 波黑 八天七晚 $999

（八）辦理中國十年多次簽證 ，歐洲，日本，越南， 韓國等各國簽證；公證認證 ，單身證， 委託書， 更換中美護照， 旅遊保險 ，綠卡延期等。

錦綉假期布魯克林分店地址： 818 54th Street FL2,Brooklyn,NY 11220 電話：718-750-2888

法拉盛總店地址: 136-31 41th Ave Suite 3A, Flushing, NY 11355 電話：718-500-2888