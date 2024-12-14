美加美國際美容美髮學院特邀劉麗君大師授課 迴響熱烈

紋繡大師劉麗君示範幼態唇還原術。

美加美國際美容美髮學院再次力邀全球頂級美妝紋飾大師劉麗君蒞臨紐約授課，傳授最新幼態唇還原術，吸引為數眾多的在職美容師回校接受培訓。學員們可望很快學會這門技藝，活學活用，立即在職場派上用場，大幅增強競爭力。陳院長呼籲，凡是有意鞏固技術，提升水準的在職美容師，都歡迎聯繫學院，以便安排適當的進修課程。

該院院長陳素華(Cindy Chen)介紹，劉老師的幼態唇還原術，解決暗唇、烏唇、黑唇或唇部季節性脫皮、乾裂、塌陷等唇上問題。只要經過一次幼態唇還原術療程，可望令原本色澤暗淡，乾巴皸裂的嘴唇重返柔軟Q彈的少女唇，讓接受治療者重拾信心與吸引力。

說到幼態唇還原術，劉麗君老師補充說，這項時尚的唇部黏膜修護技術，可以改唇形及全新的高端抗衰，唇肌奢養LUXURY ANTI-AGING，令雙唇具彈性、柔軟滋潤又Q彈，呈現90%的少女感，豐腴誘人，讓人無法抗拒。

劉老師在美加美國際美容美髮學院開辦速成半永久紋繡班，又分紋眉、紋眼線、紋唇以及幼態唇還原術班。劉老師的紋繡技法純熟，線條纖細流暢，根根分明，自然生動，出神入化，與坊間一些生硬呆板的效果，充滿匠氣的手法截然不同。

開辦超過廿年的美加美國際美容美髮學院，州府立案，是培養專業美容師與美容從業員晉級的理想搖籃。上述的速成半永久紋繡班，上課時間靈活，可分期繳學費，減輕學員經濟壓力。對於即將結業學員，院方也有周全的一條龍就業輔導，務使學員找到對口合適的工作和發揮空間。

陳院長說，除了近期大熱的速成半永久紋繡班外，美加美學院同時開辦紐約州執照美容班，包含美容美髮指甲，1,000小時；美容專科，600小時；指甲專科，250小時；脫毛專科，75小時。這些課程全年招生，隨報隨讀，師資超強，聘有髮型師、紋繡師、脫毛師、藝術美甲師、美容師、化妝師、彩妝師、染髮師和考牌官等聯合教授共同指導，務使學員心領神會，盡快上手，找到安身立命，站穩腳跟的一技之長。

公餘之暇，學校陳院長熱心公益，定期到華埠 華策會人瑞中心等社服機構，舉辦護理儀容化妝技巧講座以及師生義剪，傳授長者端莊儀容、煥發神采的秘訣與竅門。

各項課程均以中英雙語授課，外州轉牌快速，學費優惠。該院位於曼哈頓西村精華地段，日夜出入安全便捷。有意改變人生，開啟充滿創意及前景看好的事業，敬請報名該院的紋繡等各項課程，院址：41 Seventh Ave South, New York, NY 10014，地鐵 1號到Christopher St，或A/B/C/D/E/F/M 至 W 4 St-Wash Sq紐約大學，請致電: 212-343-1983或短訊: 646-235-5408，微信 (WeChat): cindykchen。