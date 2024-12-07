紐約人壽張一程團隊 40年豐富經驗投保人壽保險為人為己求得保障與心安

「路遙知馬力，一程又一程。」紐約人壽張一程暨團隊積40年心血和經驗，提供優質保險 和財務規劃服務。該團隊指出，投保人壽保險為人為己都有好處，多一分保障就能有多一分心安。

自1982年10月投身保險業的張一程說，青年人雖未成家立室，但意外多，就有購買人壽保險的需要。又如果有小孩需要撫養照顧，有教育開銷，也需要保險。其他需要買保險求得安心保障的情況還很多，像是家有老人家需要照料、將來老夫老妻互相照料、房屋和生意貸款尚未付清、有愛心有責任感的人以及嚮往過安定生活的人等等，都有必要投保壽險 。

張一程解釋人壽保險的基本原理時說，不管向任何公司、任何代理人購買任何一種人壽保險，有兩個重要的原理，即「羊毛出在羊身上」和「一分錢一分貨」。保險公司收到客戶交來的保險費，直接間接，明的暗的，要扣除一部分作為州稅、銷售管理開銷和賠償分攤費用，然後才將餘款作為長期投資。保險公司經長期投資累積，可能會分利給客戶。投保客戶付較多的保費 ，就有較多投資利益。投保人累積得比較快比較多，可以投保比較長的時間，或者將來退保，也有比較多的錢可以取回。反之，付較少保費，保期較短，將來只能取回很少甚至沒有錢可取回。

接著張先生又說，保險公司不能印鈔票，所有開支以及賠償的每一塊錢都來自眾多的投保客戶，小錢湊成大錢。賠償分攤在保單初期比較少，但會隨著年齡和死亡率的上升而增加，成了保單最重要的開支。若保費付得少，沒幾個錢可以投資累積，不能應付年紀大時賠償分攤開支的急升，保單易失效，可能會陷入保險公司的財務困境，大家宜小心。

張一程一併說到，人壽保險有很多種類和設計方案，最基本的人壽保險，純壽險、臨時壽險、短期壽險（Term Life，亦稱作定期險），只有保障功能，沒有儲蓄或投資成分。它的優點是開始時保費很低，少少預算就可以獲得大額保障。這種保險適合需要短期保障或預算不寬裕的人，是短期計畫，也是向長期計畫過渡的權宜之計。在可靠公司辦理的可靠純壽險，能轉換為可靠的、有錢累積和能保到老的長期壽險。有些純壽險標榜保期長和保費低，但投保人宜審慎。例如投保人要考慮多個問題，例如將來保險公司是否有可靠且高質量的長期保險可供轉換?是否有穩健的組織結構和管理？是以謹慎還是冒險作風來設計保單和營運？以及多年後是否仍有堅實的財政實力作出理賠？以避免因今天貪小便宜而將來吃大虧。純壽險的缺點是將來保費會大幅上升，令長壽的投保人在年老時騎虎難下。因此若有能力的話，宜盡早將純壽險轉換成長期壽險。

長期的人壽保險有投資儲蓄成份。但要安全可靠，就不要幻想高回報；因為冒了險也不一定會有高回報。張一程又補充，如果投保人既要壽險可靠又想回報高，天底下是沒有這樣的事的，即使有，也是騙人或是忽悠人。

紐約人壽資深代理人張一程帶領堅實團隊，為華人以及各族裔提供各項保險和財務規畫服務，計有人壽保險、教育基金、長期護理保險、年金、退休計畫、IRA與401K等。張一程的團隊包括1984年加入的張夫人鍾海棠、1990年加入的劉志良以及2005年入行的黃景年。張一程著有在北京出版的「實話實說談保險」，之後又由美國世界日報出版「實話實說論保險」，後一書約50萬字，近千頁，分上下兩冊。

張一程保險團隊辦事處地址: 207 W. Cermak Road, 2/FL, Chicago, IL 60616，電話： (312)808-1020。