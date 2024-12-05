吳國敬繽紛聖誕演唱會 12月19日法拉盛皇朝豪庭登場

吳國敬繽紛聖誕演唱會12月19日登場法拉盛皇朝豪庭

由西域傳媒與LaPeau美資堂聯合主辦的香港 唱作歌手「吳國敬繽紛聖誕演唱會」將於12月19日星期四晚上七點在法拉盛 皇朝豪庭盛大舉行。聖誕節 大餐、玩遊戲、送禮物、抽大獎、聽金曲．．．不亦樂乎！

香港著名唱作歌手吳國敬聖誕節前將來紐約與歌迷相聚，共同慶祝聖誕節。演唱會將帶來吳國敬的多首經典流行金曲和勁歌熱舞，當晚還邀請歷屆美國華裔小姐的佳麗出席晚宴，一齊共渡一個歡樂愉快的聖誕佳節，並有豐盛佳餚美酒供現場觀眾享用。餐票分為VIP$188、$148、$128，歡迎公司行號訂檯。購餐票可致電（917）686-0866查詢。

吳國敬在40年的音樂生涯中，創作了無數膾炙人口的作品，為天王天后們量身打造了多首經典金曲，如蘇永康的《越吻越傷心》、鄭秀文的《親密關係》、郭富城的《戰場上的快樂聖誕》、許志安的《真心真意》、謝霆鋒的《對牛彈琴》、陳奕迅的《男人的錯》、陳慧琳的《好心害了你》、王菲的《夜半醉》、古巨基的《阿當夏娃》、吳奇隆的《你讓我非常難過》、李克勤的《菜湯》、張智霖的《一生豪情一次》，以及陳慧嫻的《甚麼都想要》等，展現出其卓越的創作實力。其中吳國敬與鄭秀文的多次合作尤為亮眼，如《我們的主題曲》入選香港十大中文金曲，而專輯《FEEL SO GOOD》中的《哭泣遊戲》和《理想對象》也深受歌迷推崇。此外，吳國敬與張學友的合作同樣廣受好評，他為張學友創作的《我應該》被收錄於1999年的專輯《有個人》中。

在個人事業方面，吳國敬也有多首成名曲廣受歡迎，如《玩火》和《我說過要你快樂》，至今仍是樂迷心中的經典。他還涉足影視歌曲創作，為張衛健主演的《齊天大聖孫悟空》創作主題曲《高高在下》，由劉德華和張衛健合唱，生動展現了孫悟空的俠骨柔情。 12月19日吳國敬繽紛聖誕演唱會將是一個重溫經典、讓大家共度美好時光的良機，熱愛吳國敬及其音樂的歌迷千萬不要錯過，共享這個充滿驚喜與感動的夜晚。