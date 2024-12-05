大韓航空新增首爾至福州新航線12/28正式開通 嘉惠北美僑胞順道遊

往返仁川機場至紐約及福州航班訊息。

大韓航空日前宣佈將於12月28日正式開通首爾至福州的全新航線，該航線計劃每週運營3個航班，分別於每週的週二、週四、週六運行。其中，首爾至福州航班將於首爾時間上午8時40分從首爾仁川國際機場起飛，福州當地時間上午10點30分抵達福州長樂國際機場；福州至首爾的返程航班將於福州當地時間上午11點40分起飛，首爾時間當日下午3點35分抵達首爾仁川國際機場，全程飛行時長約為2小時50分鐘。

福州是中國福建省的省會城市，擁有中國十大名山武夷山等知名自然景觀，古代建築和文化遺產保存完好，並憑藉其溫和宜人的氣候，享有「賜福之都」的美譽。遊客可以在三坊七巷等歷史文化街區探索當地風土人情，享受可以眺望自然美景的青雲山禦溫泉，或體驗近期廣受歡迎的「冬季高爾夫」項目。

隨著中國旅客出行需求的持續增長，大韓航空計劃加快拓展中國市場。首爾至福州航線開通後，大韓航空在中國大陸地區的運營範圍將累計覆蓋21個城市，共包括27條定期航線。此外，首爾至廈門航線已於今年10月1日起增班至每日運營1個航班，首爾至昆明航線已於10月14日起恢復至每週運營4個航班。此外，疫後出行量暴增，無論是外出度假或返鄉探親都呈現報復性增長，大韓航空擁有紐約往返仁川機場航線，也可銜接仁川機場至福州航班，可滿足北美僑胞順道遊韓國的行程。

大韓航空成立於1969年，是全球20大 航空公司之一。在新冠疫情 發生之前的2019年，大韓航空運送了超過2700萬名乘客，目的地遍及五大洲40個國家和地區的114個城市。大韓航空擁有由158架飛機組成的現代化機隊與20,000餘名專業員工。大韓航空的全球樞紐位於韓國仁川國際機場（ICN），其核心業務為航空客運，貨運，航空航太 以及飛行器維修。

大韓航空出色的表現和對最高水準安全和客戶服務的承諾得到了廣泛認可。大韓航空曾多次獲得Skytrax五星級航空公司評級、《Air Transport World’s》年度航空公司獎和年度貨運運營商獎在內的航空業頂級獎項。

大韓航空是環球航空聯盟 －天合聯盟（SkyTeam）－的創始成員。聯盟的19個成員航空公司每天能為旅客提供13,600餘架次航班，覆蓋全球160個國家和地區的1,000個目的地。

憑藉50餘年的全球服務經驗，秉承成為備受尊敬的業內領袖的願景，大韓航空長久致力於為乘客提供世界一流的服務。

如希望更詳細瞭解有關大韓航空的促銷活動、航線網絡、航班資訊及合作夥伴等情況，請瀏覽網址：www.koreanair.com