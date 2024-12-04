現代汽車IONIQ 9電動休旅車 重新定義電車移動方式

現代汽車推出全新三排全電動休旅 車，為廣受好評的IONIQ電車系列再添旗艦車型，結合優越空間、獨特設計，以及先進電車科技。

• 以「打造歸屬感」為理念，IONIQ 9是一款七人座電動車 ，擁有寬敞空間與貼心功能，不僅滿足個人需求，也營造出共同歸屬的感受。

• 基於電動全球模塊化平台(E-GMP)的卓越內部空間包括延伸至第三排的平整地板、休閒座椅、旋轉座椅，以及可滑動的多功能第二代Universal Island中央控制台，全面提升乘客體驗。

• 「氣動美學」(Aerosthetic) 造型與未來主義設計元素，包含流線型車頂與齊平車身表面，讓IONIQ 9獨樹一幟。

• 高容量110.3kWh電池可提供全球統一輕型車輛測試程序 (WLTP) 預估620公里的巡航里程範圍，並可在24分鐘內從10%充電至80%。

• 實用且面向未來的科技，包含按需功能(Features on Demand)升級與人工智能語音辨識，提供了先進的操作體驗。

• IONIQ 9的車身特別加強，即使在嚴重的事故中也可最大程度地確保電池安全。

• 全車座椅均配備約束裝置，以在發生碰撞時提供保護作用，同時車體結構也特別加強，以防止車艙受損。

• IONIQ 9將於2025年初在韓國與美國上市，隨後計畫在歐洲和其他市場上市。

現代汽車公司今日發表了IONIQ 9，這是一款三排座全電動休旅車，擁有寬敞的內部空間，並融合前衛設計與創新的電車科技。

IONIQ 9對於尋求三排七人座電動車的顧客是一個全新選擇，提供滿足個人需求的寬敞空間和靈敏功能，同時更營造出團圓的氛圍，體現「打造歸屬感」的理念。

IONIQ 9展現了現代汽車對電氣化堅定不移的承諾，將在現代汽車提供全系列電車的計畫中作為關鍵，目標到2030年推出23款電動車型。在推出分別於2022和2023年的世界年度風雲車大獎中三度獲獎的IONIQ 5與IONIQ 6之後，IONIQ 9擴展了廣受讚譽的IONIQ電動車系列。IONIQ 9已準備好延續這個卓越電氣化的傳承。

IONIQ 9將在洛杉磯國際車展向公眾亮相，並於2025年初在韓國和美國市場上市，隨後計畫在歐洲和其他市場陸續推出。IONIQ 9配備全面的標準設備與尖端科技，並提供增強便利性和設計功能的選配升級。具體規格將在各市場上市前公布。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的 「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業 機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。