史帝文律師樓提醒妥善處理車禍爭取權益

2015-2024年被評選為北美頂尖律師，策略周詳的史帝文律師，服務華人社區超過40年，資深專業，專精各類意外傷害案件，不成功，不收費。

隨著冬季的來臨，帶來冰、雪、風雨等伴隨來的危險駕駛環境。當你沒有打算避開地上的黑冰或轉邊試圖避開樹枝的倒下，知道一些法律常識，並採取一些防禦措施，萬一不幸地牽涉入車禍事件，都可以幫助你保護你。服務華人 社區超過40年的史帝文律師樓，有精通中文的專業法律團隊，歡迎各界諮詢車禍相關法律案件問題。

假設沒有人嚴重受傷，於車禍後立即將車駛離出事道路，盡可能停在路肩上，以免阻礙交通。用你車的閃光燈或訊號燈提醒駕駛者勿接近意外地點。記錄對方司機姓名、地址、車輛登記證和保險 證明，如有需要，同樣給對方司機相同的資料。你應該向現場警務人員顯示自己身分、駕駛執照和有效的保險證明；同時亦需要記錄現場警務人員的姓名及編號。盡可能記下所有乘客及目擊證人的姓名及地址，如果你有攝錄機，便將出事現場情況，汽車的損壞，煞車痕跡拍下。

就算你認為可能是自己的過失，都不要在車禍現場承擔任何責任或承認過失，否則你可能無法在確定事故實際起因之前站於有利的位置。你車上有毛病的設備，有故障的交通燈或其他司機醉酒駕駛，都可能是發生事故的其中原因有被即時發現。如果你接受指責和向對方司機道歉，對方便利用你的對話在審訊時攻擊你，令你處於不利位置。留待法官或陪審團來決定是誰的過錯吧！

由於每個案件都有各自特殊之處，所以把握有效時間內，尋求專業人士的法律建議是你獲得事故法律責任風險評估的最佳的選擇。謹記切勿在現場承認任何責任、道歉，跟你的律師會面前，不要接受對方或保險公司的口頭或書面承諾的任何解決方案或賠償，所有決定應等待律師與你評估後，作出最佳的解決方案，從而獲得公平的裁決及合理的賠償。

史帝文律師樓持有紐約及新澤西洲執照，30多年的專業經驗，2015-2024年被評選為北美頂尖律師，策略周詳，精辦意外致死、醫療事故、絆倒摔傷、冰上滑倒、燒傷燙傷、疏忽事故、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取高額賠償，專業及仔細分析每單個案，深受肯定。專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、台語、台山話及韓語等，提供免費諮詢，不成功不收費，歡迎預約面談或有經驗豐富的華人律師到訪面談。

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