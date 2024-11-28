朱彤/王立元醫師呼籲勿輕忽眼檢造成遺憾 白內障多焦晶體白內障手術 可恢復如30歲視力

以白內障手術享譽華人 社區的眼科知名醫生---朱彤醫生/王立元醫生所主持的眼科專科呼籲，勿輕忽眼檢而造成遺憾。該專科並提醒廣大僑胞，請盡速安排眼檢以求及早對症治療，獲得最佳療效。

朱醫生表示，許多耆老因忘性而忽略了定期眼檢的重要，也常因延誤就醫，造成了難以彌補的遺憾。朱醫師介紹，白內障是漸進式的視力衰退疾病，初期眼睛既不痛也不癢，視力減退的惡化速度也會因人而異，如沒多加注意，視力就可能日漸惡化模糊，甚至喪失視覺。而手術是治療白內障的唯一方法。

白內障手術透過顯微儀器，摘除已經混濁的水晶體，並插入人工水晶體。而太過成熟的白內障將令手術風險加大。目前最普遍的作法為置放人工水晶體，此法一勞永逸，病患也無須戴特殊鏡片。由技術純熟的眼科醫生所施行的白內障手術，成功率高且效果顯著。

朱醫生簡述白內障手術可分為下列3種：（1）飛秒雷射白內障前置手術---利用比顯微鏡更精準的雷射技術，進行眼部掃描、定位及切割，切割傷口更為平整，所以癒合速度快，是目前對眼睛組織傷害最小的白內障手術。（2）超音波晶體乳化術---主流手術，有健保 給付；透過超音波乳化水晶體，再將其吸除，手術傷口小、免縫線且無須住院。（3）囊外晶體摘除術---早期白內障手術方式，目前已較少施行。適用於經醫師判斷，不適合接受上述手術之病患；手術傷口雖較大、復原期長，但對特定患者而言較為安全。

朱醫師還說，手術中植入的人工晶體有普單單焦(分為散光及無散光兩種)和最新的人工多焦晶體等三種選擇。其中，多焦晶體具有多距離聚焦功用，患者可於手術後恢復如30歲般的視力，深獲白內障患者的喜愛與推崇，但如有黃斑部病變或眼角膜較差者則不推薦選用。

王醫生也表示，確保眼睛健康，定期健檢是絕對必需的。鑑於白內障越來越年輕化，他提醒僑胞如發現強光下會視力模糊和畏光；夜間視力變差，包括覺得光線變暗，看燈光時出現光暈;單眼看東西有雙重影像;老花突然改善，看近物變得清晰;對色彩及對比分辨力減退;看東西的顏色變得暗淡、模糊;閱讀能力降低;看手機或書報時，怎麼看都看不清楚等白內障初期症狀，就應該迅速預約就醫，以免延誤了最佳治療時機。

眼科專科專精治療多種眼疾，包括眼癢、落淚、結膜炎、角膜炎、針眼、倒睫、飛蚊、白內障、青光眼、糖尿病變、視網膜病變、眼神經病變、斜視、近視、遠視、散光等驗光，以及用隱形眼鏡和鐳射手術矯正視力。

朱彤眼科法拉盛 廣場診所: 38-08 Union St., #4E, Flushing, NY 11354，電話: 718-321-8222，門診時間: 周一至周六。法拉盛診所：134-43 Maple Ave, #1C, Flushing, NY （昌發超市後）。