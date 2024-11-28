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「金槍司令」激情繪製香港影星畫冊 小頸红館發佈顯光芒

紐約訊
圖： 黃錦江司令（後排中）、雄爺（後排左二）與來賓合影。
圖： 黃錦江司令（後排中）、雄爺（後排左二）與來賓合影。

在過往的三十年裡，很多華人都忘不了周星馳電影中的金槍司令這角色。這名字深入人心無人不知，但是却未必人人知道「司令」的扮演者KK黄錦江，原來是位當代大畫家.

KK黄錦江在美國、德國、馬來西亞、香港、上海、深圳、成都、西安、蘇州等地的美術館、博物館開過多次個人畫展，最近他在香港剛結束的《群星閃耀百年光》畫冊發佈會上造成轟動，大小傳媒爭相專訪、報導.

位於紐約皇后區小頸地段的紅館咖啡屋（Marathon cafe）是紐約區極具香港風味的茶餐室，無論是室內裝潢及飲食出品，都盡顯香港風味，極受民眾喜愛。紅館主理阿祖(J0E）雄爺本身就是香港流行文化潮人，大力支持香港娛樂文化。這次他誠邀及召集數百名食客及畫冊收藏熱愛者參加畫冊發表會，現場並請來原作者黃錦江大畫家在畫冊上簽名，使現場氣氛高漲，客人歡喜滿載而歸。

是次「司令」活動主辦方從香港特別空運畫册抵紐約，隨即展出上百位明星繪畫原作，並在香港人的「紅館」咖啡屋與紐約影迷見面，是極具香港特色的藝文展覽。

在畫冊發佈會期間，無論你來自何方，你在「紅館」享受港式美食的同時，將會見到以心儀港星為題的畫作。從九十年前開始，這些畫作主角計有關德興、李麗華、葉楓、林青霞、李連杰、黎明、王祖賢、舒淇、古天樂與李若彤等等。

KK黄錦江從電影人、畫家的角度和手藝，將132位明星不同的風采和光芒一次性呈現在《群星閃耀百年光》的畫集中。如此大手筆，獲得了香港領軍電影界的重量級大導演、大製片家吳思遠先生的封面題字，而且還獲得十三位中西電影名家的同聲推崇。

這次「紅館咖啡」成功舉辦黄錦江《群星閃耀百年光》畫冊發佈及原作展/簽名/分享會。KK黃錦江在「紅館」盡興成功為各位來賓分享他四十年在電影和書畫方面的體會和心路歷程。

於此同時，紅館特別推介秘製蔥油鷄，稱得上是紐約第一鷄。這道佳餚雞皮爽滑，給舌尖帶來猶如啫喱（果凍）般的軟嫩甘香口感。其鷄肉則細膩柔軟，基本不需要大力咀嚼，只消輕輕一咬，就能讓所有對雞味執著的食家們為之傾倒，齒頰留香。此外，介紹這道紐約第一雞，不得不提那與雞肉完美搭配的秘製蔥油蘸料。其味鹹甜適中，蔥香在熟油的激發下充分釋放。在蔥油的加持下，雞肉掛上一層潤滑的清香，品嚐了第一口便欲罷不能，一筷接一筷。製作蔥油鷄工序繁複，需時甚久，所以產品限量發售，經常一經推出，即被搶購一空。想品嚐的民眾，別忘了打電話預定。

雄爺推介紅館其他招牌菜式，計有日式咖哩豬扒飯、鮮茄西汁芝士豬排飯、紅燒牛肉麵、冬蔭海鮮湯河、泰式豬手湯麵、餐蛋菠蘿包、泰式脆脆雞翼配雜菜沙律、香煎三文魚配雜菜沙律、炸豬排雜菜沙律，款款皆精美，令人食指大動。

紅館室內裝修設計極具港式茶餐廳風格，餐廳內特設卡拉OK高級音響設備，於下午4點後可供客人一展歌喉，三五知己良朋聚會，暢談高歌，同享佳餚美食。

「紅館-Marathon cafe」地址： 46-19 Marathon Pkwy, Little Neck, NY 11362（Q12巴士直達Marathon Pkwy），電話： （929）260-8887；營業時間：11：00-5：30，逢星期三休息。

香港 咖啡 李連杰

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