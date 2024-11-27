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全美亞太裔耆老中心（NAPCA）協助長者獲得醫療福利

紐約訊
圖: 國家亞太老齡化中心協助長者獲得醫療及社會福利。
圖: 國家亞太老齡化中心協助長者獲得醫療及社會福利。

全美亞太裔耆老中心提醒符合資格僑胞，Medicare（紅藍卡）從10月15日開放註冊期到12月7日結束。州健康保險從11月1日開放註冊至12月15日結束，部分州延長至2025年1月15日截止。

今秋Medicare（紅藍卡）開放註冊期的重要性？

2025年起，Medicare覆蓋的處方藥年度自付上限將從8,000美元大幅降低至2,000美元。這意味著每年自付處方藥費用將不超過2,000美元的上限加上分期支付的選項，高額自付費用將在2025年消失。

請務必檢查是否可獲得完整的額外幫助（Extra Help）援助。從2024年起，月收入不超過 1,883 美元的單身人士，或月收入不超過2,555美元的夫妻，就有資格獲得額外幫助。該計畫可支付您的大部分處方藥費用，包括自付額、共付額及保費。

請仔細檢查您當前計畫的覆蓋範圍、費用、所覆蓋的藥物、計畫網路內的醫生和醫院，及個人健康需求。在開放註冊期期間，比較其他可選方案，有機會找到覆蓋項目更廣、節省更多費用的計畫。如需要任何幫助，請致電NAPCA。

如果我未滿65歲也沒有保險，但還不符合 Medicare（紅藍卡）的資格，我還能加入健康保險嗎？

是的，任何沒有保險且還不符合 Medicare資格者都可在平價醫療法案保險市場開放註冊時註冊健康保險。對於那些錯過了特殊註冊期的人來說，這也是一個很好的機會。特殊註冊期是提供給發生了特定生活事件（如結婚、生育或失業）的人群的。2025年的註冊期從2024年11月1日開始，到12月31日（部份至2025年1月15日）結束。新計畫將於2025年1月1日生效。

州健康保險市場資格: 單身年收入低於60,240美元，或夫婦年收入低於81,760美元，可能有資格根據收入減少保費或是自付費用。低收入者也可能符合 Medicaid（白卡）的資格。

最近，我不再經常聽說關於COVID-19的新聞了，我還需要接種疫苗嗎？

COVID-19仍是一個嚴重的健康風險因素，每年導致數千人住院和死亡。根據美國疾病控制與預防中心的資料顯示，美國約有44,000人死於COVID-19。早期疫苗或是感染後治癒的免疫力會隨時間而減弱。保護自己和身邊的人，建議每年接種COVID-19疫苗。特別是對長者尤為重要。請注意，Medicare（紅藍卡）和大多數私人健康保險計畫都會免費覆蓋COVID-19疫苗，但建議先確認自己的保險計畫規定。

如對Medicare/紅藍卡、Medicaid/白卡、平價醫療法案健康保險市場、社會保障退休福利、補充保障收入或疫苗接種等有任何其他問題，請通過以下三種方式聯繫NAPCA：

電話：（國語）1-800-683-7427，（廣東話）1-800-582-4218，（英文）1-800-336-2722

電子郵件：[email protected]

郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

全美亞太裔耆老中心是一家致力於提高亞裔和太平洋島裔年長者及其家庭生活品質的非營利組織。他們運營著NAPCA年長者幫助中心，為年長者及其照護者提供多語言服務，包括普通話、廣東話、韓語、越南語、英語。

保險 紅藍卡 疫苗

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