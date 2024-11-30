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美國紐約法拉盛慈惠堂即日起恢復開放

紐約訊
美國慈惠堂新裝門面，令人耳目一新。
美國慈惠堂新裝門面，令人耳目一新。

美國紐約法拉盛慈惠堂(Temple of Mercy Charity)即日起恢復開放，每周六天，日間8-2時，

周四公休（初一、十五及菩薩聖誕除外），歡迎信眾等社區人士前往參拜禮佛。

該堂道長沈真萍介紹，法拉盛慈惠堂供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像，明年2025的太歲燈、光明燈、改運、跳關、太陽，消災祈福，歡迎燒香與問事，現在開放報名，敬請提早登記，以利安排。2025年正月初一為陽曆1月29日周三，當天慈惠堂開放時間為日間8至4時，歡迎前去慶祝參拜。同時，該堂之前大殿整修，提供佛徒信眾更好的祭祀參拜環境。期間造成不便，敬請見諒，感謝支持。

1992年，法拉盛慈惠堂在法拉盛凱辛納大道開辦，及至1998年擴張至現址，人員與設備日臻完善，裝潢亦力求美輪美奐，堂皇莊重。今年2024六月（農曆五月）甫慶祝32周年慶的慈惠堂，其地址: 135-23 37th Ave, Flushing, NY 11354 （介於緬街與王子街，亞洲酒店隔壁)，電話: 718-460-8575、718-885-6998。

美國慈惠堂供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像。
美國慈惠堂供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像。

法拉盛

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