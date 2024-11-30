美國紐約法拉盛慈惠堂即日起恢復開放

美國慈惠堂新裝門面，令人耳目一新。

美國紐約法拉盛 慈惠堂(Temple of Mercy Charity)即日起恢復開放，每周六天，日間8-2時，

周四公休（初一、十五及菩薩聖誕除外），歡迎信眾等社區人士前往參拜禮佛。

該堂道長沈真萍介紹，法拉盛慈惠堂供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像，明年2025的太歲燈、光明燈、改運、跳關、太陽，消災祈福，歡迎燒香與問事，現在開放報名，敬請提早登記，以利安排。2025年正月初一為陽曆1月29日周三，當天慈惠堂開放時間為日間8至4時，歡迎前去慶祝參拜。同時，該堂之前大殿整修，提供佛徒信眾更好的祭祀參拜環境。期間造成不便，敬請見諒，感謝支持。