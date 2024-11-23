我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

櫻花牌Sakura抽油煙機 R7261 感恩大優惠

紐約訊
櫻花牌抽油煙機提供專業技術人員紐約市區維修服務，並享有5年電機保固以及1年人工和零件保固。
櫻花牌抽油煙機提供專業技術人員紐約市區維修服務，並享有5年電機保固以及1年人工和零件保固。

加拿大CSA及台灣正字標記認證的，櫻花牌Sakura抽油煙機，應廣告消費者的長期支持和要求，現正推出感恩特價。目前提供親臨門市WALK IN的消費者優惠：R7261特價$999.99。活動11/31/2024為止。請速把握良機。

台灣櫻花牌抽油煙機在業界擁數十年良好口碑，是一個國際品牌，更榮獲台灣精品獎，在台灣有近40多年歷史「管理雜誌」所舉辦、擁35年權威的「消費者心目中理想品牌」調查排行榜中，櫻花牌（Sakura）獲評選為 2023年家居用品中，抽油煙機、瓦斯爐、和熱水器都是品牌的好品質和好口碑第一名。

櫻花牌近吸式抽油煙機R7261，輕輕一揮手油煙瞬消失。 R7261擁有強勁540pa高速靜壓，1000 CFM 吸力 ，並配搭3段風力，無論蒸煮爆炒，抽走油煙表現一應更快更見效。搭配10分鐘電熱除油功能，每天煮飯後只一按，一鍵10分鐘加熱清潔，有效擊退抽油煙機內部凝固油污，確保機身無餘油累積，更有效保養抽油煙機馬達。

搭配揮手控制功能，輕輕揮手，即可控制開關機轉換風速，控制更得心應手。搭配特殊納米塗層油網，擁抗油抗水功能，日常只需抹布輕抹，省事免拆洗，擁有特大容量不銹鋼油槽，減少清潔次數，使用無負擔。

R7261機身深度達23英寸，並配備90度角擋煙板，專為北美設計，令排除油煙表現最大化，預設3分鐘延遲關機，助您排走煮食後餘味油煙。黑色玻璃外殼，吊掛櫥櫃或掛牆式均可安裝，適合各式廚房。

R7261現有限時優惠！原價 $1499，現特價 $999即可擁有，R7261是您清新無煙廚房的必備抽油煙機。

「櫻花牌抽油煙機」Sakura Products USA紐約銷售的機器都提供有專業技術人員在紐約市區提供維修服務，並享有享有5年電機保固以及1年人工和零件保固。歡迎舊雨新知洽詢：更多機型選擇：https://sakura-usa.com/zh，美東總代理：ML Distribution INC電話：（718）747-6888 FAX：（718）747-3238 外州免費電話：（800）666-1862地址：7-16 149 St. WHITESTONE, NY 11357

紐約市 加拿大

上一則

紐約法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男

下一則

第五大道歡慶200歲生日 12/8舉辦盛大派對
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

淑嫻（四）

淑嫻（四）
大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年

大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年
把時間留給真正重要的事 清潔不該是你的責任

把時間留給真正重要的事 清潔不該是你的責任
廚房裡的無形殺手 你真的了解嗎？

廚房裡的無形殺手 你真的了解嗎？

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

2024-11-20 10:54

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息