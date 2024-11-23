櫻花牌Sakura抽油煙機 R7261 感恩大優惠

櫻花牌抽油煙機提供專業技術人員紐約市區維修服務，並享有5年電機保固以及1年人工和零件保固。

加拿大 CSA及台灣正字標記認證的，櫻花牌Sakura抽油煙機，應廣告消費者的長期支持和要求，現正推出感恩特價。目前提供親臨門市WALK IN的消費者優惠：R7261特價$999.99。活動11/31/2024為止。請速把握良機。

台灣櫻花牌抽油煙機在業界擁數十年良好口碑，是一個國際品牌，更榮獲台灣精品獎，在台灣有近40多年歷史「管理雜誌」所舉辦、擁35年權威的「消費者心目中理想品牌」調查排行榜中，櫻花牌（Sakura）獲評選為 2023年家居用品中，抽油煙機、瓦斯爐、和熱水器都是品牌的好品質和好口碑第一名。

櫻花牌近吸式抽油煙機R7261，輕輕一揮手油煙瞬消失。 R7261擁有強勁540pa高速靜壓，1000 CFM 吸力 ，並配搭3段風力，無論蒸煮爆炒，抽走油煙表現一應更快更見效。搭配10分鐘電熱除油功能，每天煮飯後只一按，一鍵10分鐘加熱清潔，有效擊退抽油煙機內部凝固油污，確保機身無餘油累積，更有效保養抽油煙機馬達。

搭配揮手控制功能，輕輕揮手，即可控制開關機轉換風速，控制更得心應手。搭配特殊納米塗層油網，擁抗油抗水功能，日常只需抹布輕抹，省事免拆洗，擁有特大容量不銹鋼油槽，減少清潔次數，使用無負擔。

R7261機身深度達23英寸，並配備90度角擋煙板，專為北美設計，令排除油煙表現最大化，預設3分鐘延遲關機，助您排走煮食後餘味油煙。黑色玻璃外殼，吊掛櫥櫃或掛牆式均可安裝，適合各式廚房。

R7261現有限時優惠！原價 $1499，現特價 $999即可擁有，R7261是您清新無煙廚房的必備抽油煙機。

「櫻花牌抽油煙機」Sakura Products USA紐約銷售的機器都提供有專業技術人員在紐約市 區提供維修服務，並享有享有5年電機保固以及1年人工和零件保固。歡迎舊雨新知洽詢：更多機型選擇：https://sakura-usa.com/zh，美東總代理：ML Distribution INC電話：（718）747-6888 FAX：（718）747-3238 外州免費電話：（800）666-1862地址：7-16 149 St. WHITESTONE, NY 11357