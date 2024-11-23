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美的空調感恩節促銷多款產品優惠高至$400

紐約訊
美的空調多款優質產品。
美的空調多款優質產品。

感恩節將至，美的空調為了回饋社區，誠意推出旗下多款產品的促銷，優惠高至$400, 優惠期間11月25日至12月1日。 詳情請咨詢718-668-5055或各區美的空調授權代理商。

美的空調既節能又舒適，承諾空調質保長達12年，符合條件者電力局提供空調節能退款。美的新款產品--美的熱泵熱水爐，節能75%，符合電力局節能熱水爐補貼。美的熱泵空調和熱泵熱水爐：符合30%退稅或$2000補貼。詳情請諮詢各區美的授權代理商。

美的空調誠邀全美代理合作加盟。自美的空調HVAC旗艦展廳在紐約新鮮草原（Fresh Meadows）開幕以來，其僅用了不到半年的時間，已經招收了多家授權的代理商加盟旗下。近日其越來越多的加盟代理商的活動也正在密鑼緊鼓的進行中。加盟詳情請咨詢旗艦店電話：1-888-MIDEA-NA(1-888-643-3262)。

美的空調HVAC旗艦展廳具備安裝商專業培訓、執業考試以及HVAC專業學校學生實踐基地等多種功能。隨著HVAC展廳順利開業，美的空調將進一步推進本土專業通路拓展和優化本土化服務，發起更多不同類型的熱泵教育和推廣項目，如HVAC繼續教育課程、熱泵技術諮詢、社區公益項目等。

美的空調展廳地址：

158-15 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366

電話：1-888-MIDEA-NA(1-888-643-3262)

網址：www.mideacomfort.us

美的各授權代理商如下

皇后區

East Coast HVAC Supply

33-34Prince Street

Flushing, NY11354

(347)201-0588

Joy Midea HVAC Supply

214-71Jamaica Ave.

Queens Village, NY11428

(718) 470-2001

長島

Polar Clime

1795 Express Dr.N

Smithtown, NY11788

(631) 863-8052

Fargo HVAC Supply Inc

230 Duffy Ave.

Hicksville, NY11801

(917)530-6099

布魯克林

Wotec HVAC Inc.

1150 Metropolitan Ave.

Brooklyn  NY 11237

(917)-818-6775

布朗區

North America EHVAC Supply

1900 Central Park Ave

Yonkers, NY10710

(914)202-9828

長島 退稅 皇后區

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