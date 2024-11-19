一個國家能展現多不同的面貌？菲律賓 6 座獨特城市的比較

菲律賓是個陽光明媚的島國，最為人熟知的是其美麗的風景和鬱鬱蔥蔥的自然景緻。當被問及菲律賓有哪些特色時，大多數人都會馬上想到夢幻般的沙灘和清澈的綠松石色海水，其中以長灘島和愛妮島等熱門景點最受青睞。

然而，這並非菲律賓的全部！菲律賓的美散佈在各個島嶼上活力四射的地方，以令人驚奇的方式呈現出該國豐富的文化、歷史和特色。在本篇文章中，我們將談到六處有趣的地方，這些地方揭示了這迷人國家不同的面貌。取得您的 eTravel 菲律賓電子入境卡，讓我們一探究竟⋯⋯

馬尼拉

馬尼拉是菲律賓的首都，自然也是許多旅客造訪菲律賓的起點。這座大都會 區也是亞洲最大的都市之一，排名第 7，當地人口超過 2,700 萬！馬尼拉除了摩天大樓和熙來攘往的街道，也為旅客提供許多體驗文化的機會。

那麼，旅客在馬尼拉應該參觀哪些地方呢？要深度認識這座城市，最好的方法之一就是造訪王城區，這座歷史悠久的圍牆城市擁有許多西班牙時代留下的歷史地標。其中包括馬尼拉大教堂、聖奧古斯汀教堂、聖地牙哥堡和聖路易廣場。

往北步行 25 分鐘即可到達另一座有趣的菲律賓華人 社區，岷倫洛區。該社區著名的特色是擁有世界上最古老的唐人街之一。

馬尼拉除了是官方首都外，也是菲律賓的美食之都！美食愛好者會有賓至如歸的感覺，旅客可在此找到傳統餐廳、街頭小吃攤、現代咖啡 店，以及任何想得到的美食。想認識菲律賓美食的人，馬尼拉正是不二之選！

大雅台

距離馬尼拉僅咫尺之遙，座落著一個名叫大雅台的小鎮。事實上，大雅台與熱鬧、繁華、充滿活力的首都截然不同！這座小鎮位於山脊上，可俯瞰塔爾湖，對於夢想在綠色風景和涼爽山風中放鬆身心的人來說，無非是最佳選擇。

旅客可從空中人民公園開始一天的行程，在這裡，湖泊和周圍鄉村的遼闊景色美得幾乎是超乎現實。從這個高處，遊客可以欣賞到塔爾湖和周圍鄉村的美景。塔爾火山是世界上規模最小的活火山！

普林塞薩港

對於喜歡到海灘度假的人來說，巴拉望島上的普林塞薩港應是備受青睞的城市。巴拉望島被認為是菲律賓最美麗的島嶼之一，擁有名不虛傳的海灘和清澈的海水。

旅客可在塔勞底海灘或納格塔邦海灘等僻靜的海灘放鬆身心。但除了海灘之外，島上還有其他活動可供選擇。探險者可探索普林塞薩港地下河國家公園，該公園被列為聯合國 教科文組織世界遺產 ，也是新七大自然奇觀之一。這裡有世界上最長的地底河流，在導覽船的帶領下，您可以欣賞到史詩般的石笋和野生動物，見證無與倫比的震撼景色。

美岸

您是歷史或建築迷嗎？歷史悠久的維甘古城正是您的不二之選！維甘古城建於 16 世紀西班牙殖民時期，街道和建築保存完好，獨特地融合了菲律賓和歐洲的建築風格，因此被聯合國教科文組織列為世界遺產。沿著索樂高大街步行，您會欣賞到美麗的西班牙風格房屋、精巧的木製工藝品和鵝卵石小路。其他必遊景點包括巴洛克風格的聖保羅大教堂，以及當地人傳承手工製作陶器的傳統的 RG Jar Factory 陶罐工廠。

碧瑤

如果您已充分體驗維甘古城的西班牙魅力，想再體驗別種氛圍，碧瑤擁有充滿美國時代特色的涼爽避靜之地。碧瑤於 1903 年由美國人建立，坐落在呂宋島高山上，四周被熱帶森林包圍，令城市具有森林般的魅力。

碧瑤不同於全國典型的溫暖氣候，該城市幾乎全年氣候涼爽，是當地人和遊客避暑的熱門地點。

碧瑤也以美景聞名，例如風景秀麗的伯納姆公園，環繞著林蔭小道的寧靜湖面上漂流著槳船。這座城市還有以菲律賓藝術家作品為主題的班卡伯當代藝術博物館，以及哥特式建築風格的碧瑶大教堂。

宿霧

宿霧被認為是菲律賓最古老的城市，也是著名的葡萄牙探險家斐迪南·麥哲倫最早登陸的地方。在此，遊客可參觀麥哲倫十字架、菲律賓最古老的堡壘之一聖佩德羅堡，以及由華人社區建造的宿霧道觀。

周邊地區宿霧也以其多樣性和自然景點而聞名。遊客可在清涼的卡瓦森瀑布和圖馬洛瀑布消暑一番，或參觀宿霧海洋公園的海洋奇觀。若要體驗真正獨特的體驗，遊客甚至可在宿霧海岸附近與鯨鯊共游！