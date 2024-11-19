持台灣護照可免簽證前往多少個國家？

台灣護照在「全球最強護照」排名第 34 名，可免簽或以最低限度的入境條件進入 140 多個國家。

無論您打算探索歐洲的歷史名城、亞洲的熱帶海灘放鬆身心，甚至到非洲狩獵，這本護照都是您邁向深度旅遊的入場券。

OnTrailVisa 目前提供其中 3 個免簽國家的簽證 選項。而在本篇文章中，我們將依各大洲介紹幾處深受台灣公民喜愛的免簽國家，以及具有簡化入境程序的旅遊目的地。

亞洲和大洋洲

讓我們從最接近台灣的國家 - 亞洲和大洋洲國家開始介紹吧。台灣護照在亞洲許多國家享有免簽證的待遇，考慮到文化的相似性和鄰近性，這也不足為奇。大多數亞洲國家提供免簽證入境、落地簽證或便利的電子簽證選擇，讓旅行變得簡單又方便。

台灣護照持有人可免簽證前往日本、馬來西亞、泰國和新加坡等熱門旅遊目的地。因此，您只需抵達機場、帶上您的冒險精神，即可開始您的旅程！

如果我們考慮到落地簽證（亦稱「VOA」）或電子簽證手續簡便的目的地，可入境的國家範圍會進一步擴大。這些國家包括南韓、柬埔寨、印度、越南，甚至遠至土耳其。

大洋洲亦有許多台灣旅客可進入的國家。免簽證國家包括斐濟、帛琉和瓦努阿圖等。

至於巴布亞新幾內亞 ，旅客需取得電子簽證或落地簽證。然而，在巴布亞紐幾內亞有絕佳的潛水景點（例如有機會看見二戰時期的沉船遺跡！），還有風景秀麗的徒步旅行地點以及別具特色的原住民村莊，因此非常值得您提前申請電子簽證。該國同時也是世界上生物多樣性最豐富的國家之一！

歐洲

歐洲是最受旅客歡迎的旅遊目的地之一，凡是持有台灣護照的人士，有幸免簽證進入大部份的歐洲國家。

所有申根區國家，包括義大利、法國和德國 等熱門景點，均允許台灣公民免簽證停留長達 90 天。其中一大便利之處，在於旅客一旦進入申根區，即可在各國之間自由往來，無需額外的邊境檢查。例如，您可以飛往柏林機場並進入德國，再搭火車到法國，再開車到西班牙；一切就像在同個國家內旅行一樣。

在申根區以外，台灣護照持有人也可到巴爾幹地區旅遊。阿爾巴尼亞、黑山、北馬其頓、波斯尼亞和黑塞哥維那等國家，則無需要簽證即可旅遊。然而，塞爾維亞要求旅客在入境前申請旅行證明（可在塞爾維亞大使館或領事館申請）。

北美洲

與歐洲的入境要求類似，台灣護照持有人也可免簽證進入北美多個國家。

然而，最熱門的目的地 — 美國和加拿大，均要求在入境前取得電子旅行授權。美國稱為「ESTA」，加拿大則稱為「eTA」。您只需填寫簡易的線上申請表，並支付小額的費用，即可輕鬆取得授權。

台灣公民可免簽證前往其他幾個北美國家，包括瓜地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、海地和巴拿馬。這些國家有各種有趣的景色和活動，例如在瓜地馬拉的帕卡亞火山奇觀、在洪都拉斯的羅阿坦島礁石浮潛，甚至在尼加拉瓜的塞羅內格羅火山參加滑沙的活動。

南美洲

而在南美洲，相較於其他地區，台灣公民的免簽證選擇較為有限。然而，開放參訪的國家會提供優厚的停留期限。例如，台灣護照持有人可在巴拉圭、智利和蘇里南享受長達 90 天的停留期。

更棒的是，旅客可在秘魯免簽證停留長達 183 天！唯一的要求是您的台灣護照在抵達當日必須至少有 6 個月的有效期。無論是停留兩週或兩個月，祕魯都是擁有許多有趣體驗的絕佳旅遊目的地。旅客可徒步前往馬丘比丘古城、漫步於庫斯科色彩繽紛的街道，或觀賞令人屏息的彩虹山。

至於其他旅遊目的地，例如玻利維亞，則需要申請電子簽證或落地簽證，您可輕鬆地在線上取得或親自申請。

非洲

非洲最著名的是擁有令人驚嘆的大自然和野生動物園 ；幸運的是，坦尚尼亞提供台灣旅客電子簽證的選擇，該國擁有非洲大陸最多樣化的野生動物園，也是讓旅客享受近距離欣賞野生動物的絕佳目的地之一。

同時，衣索比亞非常適合咖啡愛好者和熱愛探究歷史的人士，而埃及 則吸引有興趣探索綿長海岸線和著名歷史地標的人士。衣索比亞和埃及均允許以落地簽證或電子簽證入境。

其他歡迎台灣旅客使用電子簽證或落地簽證的非洲國家，包括莫桑比克、辛巴威、馬達加斯加、烏干達、尚亞等。

結論

台灣護照在全球各地可享有許多免簽證旅遊的目的地，以及簡便的入境方式，讓您的國際旅行更方便、更輕鬆。從鄰近的亞洲到遙遠的非洲，總有等著台灣旅客來探索的天地。