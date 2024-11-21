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老成都開業6.8折 邀客賞美食江湖菜 成都老砂鍋菜 燒公雞 不容錯過

紐約訊
圖:老成都川菜美食多不勝數，特色江湖菜、老砂鍋菜，樣樣令人大呼過癮。
圖:老成都川菜美食多不勝數，特色江湖菜、老砂鍋菜，樣樣令人大呼過癮。

法拉盛老成都將於本月22日(週五)華麗回歸。為感謝僑胞15年來的支持，老成都特舉辦「三天堂食大優惠」，其中開幕當天最高可享受到6.8折的超值優惠，歡迎舊雨新知把握。

老成都川菜館一直是紐約美食地圖上的一顆璀璨明珠，15年來以其正宗的四川菜餚和親民的價格而聞名。這家餐館的特色菜包括酸菜魚和燒雞公，都是用傳統的四川烹飪方法精心製作的。酸菜魚以其酸辣可口、魚肉嫩滑而受到食客的喜愛，而燒雞公則以其香辣入味、肉質鮮美而聞名。老成都川菜館不僅提供美味的菜餚，還有著溫馨的用餐環境，讓人仿佛置身於四川的老街小巷中。無論是家庭聚餐還是朋友小聚，這裡都是一個絕佳的選擇

面對華人餐飲競爭激烈，內卷嚴重，法拉盛老店已經寥寥無幾，老成都秉承傳統特色、不改川菜本色，能在競爭激烈的華人餐飲市場屹立不倒，著實不易。煥然一新的全新裝潢，古樸典雅，環境優美。不惜重金聘請成都本地江湖菜師傅，把國內目前最盛行的江湖菜帶到紐約，及華人圈著名，前膳坊冷菜師傅蔣明華師傅掌杓冷菜。聞名華人社區的麻辣牛肉干、堪稱一絕的夫妻肺片、芥末鴨掌都將重現法拉盛。手工煩瑣的麻辣牛肉干每日限購，敬請提早預訂。

重磅回歸的老成都推出以味為魂的江湖菜，講究味厚、味濃、味香、味重、味多等特色。充份展現出江湖菜「劍走偏鋒、不拘常法、粗獷豪放、味道刺激」的特點。不管是酸菜魚、郵亭鯽魚、燒雞公、歌樂山辣子雞、南山泉水雞 ，符合追求味覺刺激又大飽口福的特點。食材平，價格便宜，且份量都十足。

許多人的最愛-成都老砂鍋菜，可謂是砂鍋界的成都味，砂鍋滋滋響，煙火滿當當、油潑水煮肉片、熱辣滾燙、酸辣粉是成都空運的粗粉條、熗涼粉獨此一家、吃完唇齒留香回味無窮。

老成都就是新派川菜的代表。川菜取材廣泛，調味多變，菜式多樣，口味清鮮醇濃並重，善用麻辣調味，並以其別具一格的烹調方法和濃郁的地方風味聞名，融會了東南西北各方的特點，博采眾家之長，善於吸收和創新。老成都11月22(周五)開幕並備有「三天堂食大優惠」，僑胞可輕鬆享有高折扣的川味美食，歡迎呼朋喚友或全家親友前往品嚐。老成都地址：37-17 PRINCE ST., UNIT 2 FLUSHING, NY 11354  電話:718-886-5595

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