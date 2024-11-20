CMP人力中心11/21舉辦「人力資源管理挑戰」網路研討會

CMP人力中心11月21日晚舉辦「人力資源管理挑戰」網路研討會。

CMP人力中心與T-REX Consulting合作將於11月21日舉辦一場以「人力資源管理挑戰」為主題的商業網絡研討會。該活動旨在幫助企業主和人力資源管理者深入瞭解如何應對當今市場中的人力資源難題，從而提升組織的競爭力和可持續發展能力。研討會將以國語主講，免費參加。

CMP人力中心商業輔導中心致力於為社區企業提供全面的商業輔導和人力資源支持，此次合作也是為了回應企業在快速變化的市場中對高效管理和創新解決方案的需求。

T-REX Consulting在行業內以其專業的人力資源諮詢服務著稱，通過本次網路研討會，將為參加者提供寶貴的見解與實際操作指導。

「人力資源管理挑戰」研討會將涵蓋以下關鍵議題：

* 在競爭激烈的市場中獲取和留住人才

* 員工培訓與發展

* 績效管理

* 薪酬與福利 管理

* 瞭解複雜的雇傭法律

歡迎所有對人力資源管理感興趣的企業主和從業者報名參加研討會。敬請11月21日(星期四)晚上7時至8時(美國東部時間），登入報名連結：https://bit.ly/CMP1121至線上Zoom會議平臺加入，共同探討如何在複雜多變的市場中優化人力資源管理！線上研討會相關詳情聯繫電話：646-603-7172。