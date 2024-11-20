我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

CMP人力中心11/21舉辦「人力資源管理挑戰」網路研討會

紐約訊
CMP人力中心11月21日晚舉辦「人力資源管理挑戰」網路研討會。
CMP人力中心11月21日晚舉辦「人力資源管理挑戰」網路研討會。

CMP人力中心與T-REX Consulting合作將於11月21日舉辦一場以「人力資源管理挑戰」為主題的商業網絡研討會。該活動旨在幫助企業主和人力資源管理者深入瞭解如何應對當今市場中的人力資源難題，從而提升組織的競爭力和可持續發展能力。研討會將以國語主講，免費參加。

CMP人力中心商業輔導中心致力於為社區企業提供全面的商業輔導和人力資源支持，此次合作也是為了回應企業在快速變化的市場中對高效管理和創新解決方案的需求。

T-REX Consulting在行業內以其專業的人力資源諮詢服務著稱，通過本次網路研討會，將為參加者提供寶貴的見解與實際操作指導。

「人力資源管理挑戰」研討會將涵蓋以下關鍵議題：

* 在競爭激烈的市場中獲取和留住人才

* 員工培訓與發展

* 績效管理

* 薪酬與福利管理

* 瞭解複雜的雇傭法律

歡迎所有對人力資源管理感興趣的企業主和從業者報名參加研討會。敬請11月21日(星期四)晚上7時至8時(美國東部時間），登入報名連結：https://bit.ly/CMP1121至線上Zoom會議平臺加入，共同探討如何在複雜多變的市場中優化人力資源管理！線上研討會相關詳情聯繫電話：646-603-7172。

福利

上一則

紐約皇后區庇護所旅館遭搜查 華裔老闆與亞當斯團隊關係密切

下一則

紐約親子互助會愛心捐衣活動 華社踴躍參與
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

僑教中心志工吳文玉 服務超過15年 健康因素決定離開

僑教中心志工吳文玉 服務超過15年 健康因素決定離開
美國湛江華僑聯合總會6周年 席開近50桌表揚義工頒獎學金

美國湛江華僑聯合總會6周年 席開近50桌表揚義工頒獎學金
外資藥廠紛紛縮減人力 嬌生中國傳將裁員20%

外資藥廠紛紛縮減人力 嬌生中國傳將裁員20%
人力中心兒童繪畫比賽 獲獎結果出爐

人力中心兒童繪畫比賽 獲獎結果出爐

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種