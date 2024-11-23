Fontbonne Hall Academy女子中學，培養未來全球領袖的搖籃

Fontbonne Hall Academy女子中學自1937年成立以來，教育成果卓越，是培養年輕女性，成為明日領導者的搖籃。

Fontbonne Hall Academy女子中學，由聖約瑟夫修女會于1937年創辦。自開校以來，Fontbonne一直歡迎來自不同背景的年輕女性，提供一個獨特的校園環境，俯瞰紐約上港。Fontbonne秉承優良的學術傳統，提供大學預科課程，致力於塑造和賦能自信與富有同情心的女性，幫助她們為個人和職業成功做好準備，成為明日的領導者。

Fontbonne是一所重視傳統與創新的高等教育機構。學校自豪于其卓越的教育專案，挑戰學生以多元化的方式學習。在學術上，Fontbonne不斷進步，滿足當前和未來學生的需求，提供AP課程和研究項目，最終通過學術研討會展示成果。Fontbonne是紐約市 唯一提供AP頂尖課程項目的女子天主教高中。這種對學術卓越的承諾通過先進的科學實驗室得以體現，包括化學實驗室、物理實驗室和STEAM實驗室，學生們在這裡通過3D列印 等技術進行項目實踐。

Fontbonne已經有超過85年的歷史，一直致力於以全面的方式教育年輕女性，鼓勵學術好奇心、個人創造力、智力冒險精神和文化意識，培養終身學習的精神。通過如年度感恩節募捐活動和Fontbonne的和平使者獎頒獎典禮等活動，學生們獲得了公益事業和社會責任方面的經驗。

學校提供豐富的課外活動，鼓勵學生展示並發展自己的才能、創意、興趣和領導能力。我們的視覺藝術專案為學生提供多種創作媒介，包括數位攝影、繪畫、雕塑和設計。Fontbonne的體育專案屢獲殊榮，激勵學生通過激情、正直和努力工作，發揮出最大的潛力。音樂部門則注重學生的聲樂發展、音樂理解力以及合唱曲目學習，學生可以加入聲樂合唱團、交響合唱團和室內合唱團等團體。

根據統計，99%的女子學校學生預計能獲得四年制學位。這一點也反映在Fontbonne學生的大學錄取率和獎學金授予上。2024屆的畢業生們共獲得超過3000萬美元的學術獎學金，並就讀於美國各地的名校，包括Fordham University, Boston College, University of Notre Dame, the Sophie Davis Biomedical School 及Georgetown University等。我們學校的大學指導辦公室將為您的女兒提供專業的指導，確保她們走上正確的道路。

Fontbonne傳統上是一所提供9至12年級教育的女子學校。自今年9月起，Fontbonne推出了“訪校計畫”（Visitation Program），為6至8年級的女孩提供教育機會。

Fontbonne Hall Academy為每一位學生提供一個歡迎的社區，並建立一個將伴隨終生的姐妹情誼。正如我們常說的：Fontbonne Forever （Fontbonne永遠在你身邊）。如果需要進一步本校訊息，可申請開放日參訪，歡迎洽詢該校的入學招生官Steebo Varghese 電話718.748.2244 Ext. 1128 或電郵 [email protected]