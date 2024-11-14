「金槍司令」激情繪製香港影星畫冊，小頸红館發佈顯光芒

在過往的三十年来,很多華人 都忘不了周星驰電影內的金槍司令這角色。這名字深入人心無人不知，但是却未必人人知道「司令」的扮演者KK黄錦江,原來是位當代大畫家.

KK黄錦江在美國、德國、馬来西亞、香港 、上海、深圳、成都、西安、蘇州等地的美術館、博物館 開過多次個人畫展，最近他在香港剛結束的《群星閃耀百年光》畫冊發佈會轟動一時,大小傳媒争相專訪、報導.

位於紐約皇后區 小頸區的Marathon cafe（紅館）是紐約區內一家極具香港風味的茶餐室，無論是室內裝潢及飲食出品都盡顯香港風味極受民眾愛戴，其主理阿祖(J0E）雄爺本身就是香港流行文化潮人，對香港愉樂文化極𤔡熱心支持，這次他全力邀請及召集數百名食客及畫冊收藏熱愛者參加畫冊發報會，現場並請來原作者黃錦江大畫家在畫冊上簽名，使現場氣氛非常高漲客人歡喜滿載而歸。

是次「司令」從香港特別空運畫册抵纽约,隨即帶領100位明星繪畫原作展出，並設在香港人的「红館」咖啡 屋與紐約影迷見面，極具香港特色。

在畫冊發佈會期內無論你来自何方,你在「红館」享受港式美食的同時，将會見到你的心儀的港星.從九十年前開始：關德興、李麗華、葉楓、林青霞、李連傑、黎明、王祖賢、舒淇、古天樂、李若彤等等

KK黄錦江從電影人、畫家的角度和手藝,將132位明星不同的風采和光芒一次性展现在《群星閃耀百年光》的畫集中.如此大手筆，獲得了香港領軍電影界的重量级大導演、大製片家吳思遠先生的封面題字，而且還獲得十三位中西電影名家的同聲推崇。

纽约小頸的「紅館咖啡」成功舉辦黄錦江《群星閃耀 百年光》畫冊發佈及原作展/簽名/分享會。KK.黃錦江在「红館」盡興成功為各位來賓分享他四十年来在電影和書畫方面的體會和心路.

紅館特別推介的秘製䓤油鷄更可稱得上是紐約第一鷄。雞皮爽滑，給舌尖帶來猶如啫喱般的口感。其鷄肉細嫩柔軟，基本不需要大力咀嚼。輕輕一咬，那讓所有對雞味有著執著的食家們傾倒的濃郁雞肉醇香立即充斥齒頰，介紹這道紐約第一雞的時候，不能不提的是那秘制的蔥油。鹹甜適中，蔥香在熟油的激發下迸發。肉香與蔥香在口中共舞，一時間分不清誰是主角。在蔥油的加持下，雞肉掛上一層潤滑的清香，品嚐了第一口便欲罷不能，一筷接一筷。該鷄製作非常繁複需時所以產品限量發售每天搶購一空。像品嚐的民眾別忘了打電話預定。

紅館招牌菜色計有雄爺推介日式咖哩豬扒飯，鮮茄西汁芝士豬排飯，紅燒牛肉麵，冬蔭海鮮湯河，泰式豬手湯麵，餐蛋菠蘿包，泰式脆脆雞翼配雜菜沙律，香煎三文魚配雜菜沙律，炸豬排雜菜沙律款款皆精。

紅館室內裝修設計極具港式茶餐廳風格，餐廳內更特設卡拉ok高級音響設備，於中午4點後更可供客人一展歌喉，三五知己良朋聚會𣈱談高歌佳餚美

「紅館-Marathon cafe」地址：

46一19 Marathon Pkwy

little Neck.NY.11362

（Q12巴士直達Marathon pkwy）

電話（929）260-8887

營業時間：

11：00一5：30

逢星期三休息