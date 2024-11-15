瞭解最新政策 把握選擇機會2025紅藍卡重大規則變更介紹詳細資訊

2025紅藍卡 重大規則變更介紹會日前在法拉盛舉辦，眾多退休及近退休人士參加由世界日報主辦、第一保健贊助的活動，聆聽社安局前社區聯絡員黃玉霞提供的詳細資訊，幫助民眾了解最新政策，以及如何把握選擇機會，在傳統紅藍卡及紅藍卡優勢計劃中做出最適合自己狀況的選擇。以下講座摘要：

2025年紅藍卡重大規則變化：

•享有白卡 或處方藥額外補助（Extra Help）的紅藍卡受益人將不再有季度特別投保期（Special Enrollment Period，簡稱SEP）。

•紅藍卡受益人在達到D部分藥物保險的災難性階段之前，每年支付的免賠額和自付費用不超過2000美元。

•D部分藥物保險不再有甜甜圈洞或覆蓋缺口階段。

•紅藍白卡雙重資格優勢計劃將白卡牙科福利作為紅藍卡補充福利承保。

什麼是紅藍卡開放投保期（Annual Enrollment Period，簡稱AEP）？

•每年的10月15日至12月7日期間，所有紅藍卡受益人均可參加、轉換或退出紅藍卡優勢計劃/藥物保險。

在紅藍卡開放投保期內，紅藍卡受益人可以：

•從一個紅藍卡優勢計劃轉到另一個優勢計劃。

•從傳統紅藍卡計劃轉到紅藍卡優勢計劃。

•從紅藍卡優勢計劃退出，回到傳統紅藍卡，並購買藥物保險和紅藍卡補充醫療保險計劃。

•加入、轉換或退出紅藍卡藥物保險。

紅藍卡開放投保期的時程表：

•10/01：開始對您目前的保險和其他選項進行比較。

•10/15-12/07：更改您2024年的紅藍卡醫療或藥物保險。如果您決定要改，您可以在每年的這個開放投保期期間加入、轉換或退出紅藍卡優勢計劃或紅藍卡藥物計劃。

•1/1：新的保險開始生效。

•1/1-3/31：如果您參加紅藍卡優勢計劃，您可以在此期間更改不同的紅藍卡優勢計劃或轉換到傳統紅藍卡計劃（參加單獨紅藍卡藥物保險）一次。您所做的任何更改將在計劃收到您的請求後的第一個月初生效。

選擇紅藍卡優勢計劃時，需要考慮的因素：費用, 承保,客戶服務, 網絡, 計劃,紅藍卡計劃星級評定（每年由聯邦醫療保險 與醫療補助服務中心CMS評定）。

如果您要了解更多信息，請致電1-800-MEDICARE或上網瀏覽Medicare.gov。